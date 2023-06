Juventus-Giuntoli, tempo scaduto: Aurelio De Laurentiis ha deciso

Proprio sulla dead line del 30 giugno è arrivato il via libera del presidente del Napoli al ds, che rinuncerà a 5 milioni di euro

30-06-2023 17:03

Fumata bianca nella trattativa per il trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo del Napoli, tra i principali artefici dello storico scudetto dei partenopei della scorsa stagione, e il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis hanno trovato l’intesa per la risoluzione del contratto in scadenza tra un anno: l’ufficialità è in arrivo nelle prossime ore.



Giuntoli-Juventus: è fatta

L’accordo è arrivato proprio l’ultimo giorno disponibile per evitare lungaggini burocratiche: se non si fosse liberato entro il 30 giugno dal Napoli, Giuntoli per lavorare per i bianconeri avrebbe avuto bisogno di una deroga dalla Figc, una soluzione non gradita dalla Juventus.

Ma i giochi sono ormai fatti: il via libera di De Laurentiis è arrivato dopo l’ultimo colloquio, in cui il direttore sportivo ha confermato di rinunciare a 5 milioni di euro tra stipendi, bonus e vecchie pendenze, ed è quindi atteso nelle prossime ore l’annuncio ufficiale della risoluzione del contratto. Lo riporta Sky.

Juve-Giuntoli, i primi obiettivi di mercato e le cessioni

Giuntoli lavorerà fianco a fianco con l’attuale direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna. Nel nuovo organigramma Giuntoli sarà a capo dell’area sport: tra le prime grane da risolvere le situazione di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic (uno dei due potrebbe partire).

In entrata tra i primi nomi sulla lista c’è l’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund, mentre è già tutto fatto per Timothy Weah, in arrivo dal Lille, e per Rabiot, che ha rinnovato con i bianconeri per un altro anno. Tra i possibili acquisti futuri Nicolò Zaniolo, Castagne, Parisi, Milinkovic-Savic.

Giuntoli, addio al Napoli dopo 8 anni

Direttore sportivo del Napoli dal 2015, Giuntoli ha compiuto il suo capolavoro nelle ultime tre estati, quando ha architettato pezzo per pezzo la rosa del Napoli campione d’Italia. Tra i colpi più importanti arrivati sotto il Vesuvio Osimhen, Kvaratskhelia, Kim Min-Jae, Elmas, Zielinski, Anguissa, Lobotka, Allan, Ospina, Lozano, Raspadori, Milik, Simeone, Di Lorenzo. In uscita una delle sue più grandi cessioni è stata quella di Koulibaly, passato al Chelsea per 40 milioni di euro.