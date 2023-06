De Laurentiis continua a fare muro sulla rescissione del direttore sportivo, promesso sposo dei bianconeri: per sbloccare la situazione avrebbe inserito nell’affare il cartellino del polacco

29-06-2023 13:27

Continua ad andare per le lunghe l’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli: il d.s. vive ormai da separato in casa, il suo obiettivo è trasferirsi alla Juventus ma Aurelio De Laurentiis non vuole rendere il passaggio agevole per non favorire una diretta concorrente in campionato. Secondo Sky Sport, per liberare il d.s. il presidente dei partenopei avrebbe chiesto alla Juve di acquistare Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con gli azzurri.

Juventus, De Laurentiis non libera Giuntoli

Per la Juventus è stato più facile acquistare anni fa Cristiano Ronaldo dal Real Madrid che riuscire oggi a strappare Cristiano Giuntoli al Napoli.

Il d.s. del club azzurro ha da tempo un accordo con i bianconeri, ma il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis non intende liberarlo facilmente: pretende il rispetto del contratto (scadrà solo a giugno 2024), ma soprattutto non vuole che Giuntoli inizi a lavorare per la Juve in pieno calciomercato, intralciando magari la campagna acquisti estiva del Napoli.

Juventus, con Giuntoli De Laurentiis offre anche Zielinski

Ma De Laurentiis è anche un uomo che sa cogliere le opportunità. E così, secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente del Napoli vorrebbe approfittare del “caso Giuntoli” per risolvere un’altra grana che affligge gli azzurri: il rinnovo di Piotr Zielinski.

Il centrocampista è in scadenza a giugno 2024, ADL non vuole concedergli un aumento contrattuale – il polacco è già al limite del salary cap della squadra – né svenderlo sul mercato. Ecco allora la proposta alla Juventus: libero Giuntoli se insieme a lui pagate anche il cartellino di Zielinski.

Il no della Juventus a Zielinski

La proposta sarebbe già stata rifiutata dalla Juventus, che, dopo il rinnovo di Rabiot e la conferma di Pogba, vorrebbe un giocatore con caratteristiche diverse per il proprio centrocampo, un elemento più giovane, che costi meno e che abbia caratteristiche più difensive.

Zielinski, dal canto suo, non pare intenzionato a volere lasciare il Napoli. A differenza di quanto riferito da Sky Sport, il polacco sarebbe pronto a decurtarsi lo stipendio anche in maniera considerevole pur di restare in azzurro anche nelle prossime stagioni.