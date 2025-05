Juve Stabia-Cremonese, moviola: Collu fa infuriare le vespe, il rigore è solo la ciliegina

La prova dell’arbitro Collu al Menti nell’andata dei playoff di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto sardo ha ammonito tre giocatori

Giuseppe Collu, la scelta di Rocchi per Juve Stabia-Cremonese, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentaquattro anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A, entrambe nella passata stagione; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como ma come se l’è cavata il fischietto sardo al Menti ieri sera?

I precedenti di Collu con Juve Stabia e Cremonese

Erano due i precedenti tra il fischietto sardo e la formazione grigiorossa, con un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria e una sconfitta. Il successo risaliva alla passata stagione, quando la Cremonese si impose per 2-1 sul campo del Cosenza, grazie ai gol messi a segno da Collocolo e Coda. L’unico ko, invece, era arrivato in casa, allo Zini, nella gara contro la Feralpi Salò decisa da una rete di Bergonzi. Cinque gli incroci con le vespe (3 vittorie, 1 pari e un ko).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Mokhtar con Sozza IV uomo, Meraviglia al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: 38′ Mosti, 56′ Ruggero, 79′ Peda. Espulsi: 84′ Tarantino. Recupero: 2 min pt – 4 min st

Juve Stabia-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Serata no per l’arbitro Collu che ha lasciato correre molto il gioco duro dei calciatori della Cremonese, ammonendo solo Mosti della Juve Stabia nel primo tempo e raggiungendo il top nella parte finale del primo tempo quando ha sorvolato su un calcione senza guardare la palla di Bianchetti su Candellone lasciato incredibilmente impunito dal direttore di gara.Al 38′ ammonito Mosti per una trattenuta su Bianchetti.

Al 56′ ammonito Ruggero per un fallo su Collocolo. Il difensore della Juve Stabia salterà la gara di ritorno. Al 62′ rigore per la Cremonese: Mussolini atterra Folino in area. Sul dischetto va De Luca che calcia alto. Al 79′ ammonito Peda per una brutta entrata su Bonazzoli. All’84’ espulso Tarantino, vice allenatore delle vespe, per proteste su segnalazione del quarto uomo Sozza per l’ennesimo fallo di Folino non sanzionato da Collu. Dopo il recupero, che da 3′ passa a 7′, Juve Stabia-Cremonese finisce 2-1.