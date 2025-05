Pagelle Juve Stabia-Cremonese 2-1: Pierobon e Adorante fanno volare le Vespe, Johnsen limita i danni

Vespe scatenate al "Menti", dove va in scena lo show dell'attaccante scuola Inter, al 17° gol stagionale. Prima rete per il centrocampista "mascherato", Vandeputte tradisce le attese.

La Juve Stabia di Guido Pagliuca batte la Cremonese di Giovanni Stroppa, grazie alle reti di Pierobon e Adorante, che rendono vano il gol realizzato da Johnsen nell’ultimo terzo di gara. Discorso qualificazione apertissimo, con i grigiorossi che potranno “giocare” sul miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season, nonostante il rigore sbagliato da De Luca. Il primo round è delle Vespe. Entriamo nel dettaglio di top e flop della semifinale d’andata di Serie B.

Pierobon e Adorante premiano Pagliuca. De Luca sbaglia un rigore, Johnsen limita i danni

Partita molto bloccata nel primo quarto d’ora, con tanti duelli in mezzo al campo e poche occasioni da gol a disposizione dei rispettivi attacchi. Al 19′, ci prova con il destro Piscopo, ma il fantasista delle Vespe non riesce a centrare lo specchio della porta dal limite dell’area di rigore. La Juve Stabia prende ritmo e al 31′ si appoggia al suo bomber Adorante: il ragazzo scuola Inter aggira Ceccherini e calcia in diagonale, ma Fulignati è reattivo e blocca la sfera distendendosi in tuffo.

Il “Menti” si infiamma e la Juve Stabia passa in vantaggio, sugli sviluppi dell’azione condotta proprio da Adorante, spostato insolitamente sulla sinistra: dal lato corto dell’area grigiorossa parte il traversone per Mosti, anticipato in extremis dalla retroguardia della Cremonese. Sulla respinta, però, si fionda un mastino come Pierobon, che pesca il jolly e fa esplodere il pubblico di Castellammare. Fulignati battuto.

All’alba dell’intervallo, c’è tempo per vedere la clamorosa traversa colpita da Floriani, che si inserisce alla grande sull’out di destra, ma non riesce a tenere basso il pallone a tu per tu con l’estremo difensore ospite. Sul tap-in, ancora impreciso Piscopo, che spara alto.

La ripresa si apre con il 17° gol stagionale di Andrea Adorante, che punge la Cremonese a due passi dalla linea di porta e raddoppia per i padroni di casa al 58′. Un attimo prima, il palo colpito di testa da capitan Candellone. Stroppa mette mano alla panchina e i lombardi tentano di organizzare una reazione, con la consapevolezza di dover riaprire la contesa.

Al 61′, il direttore di gara punisce il calcio rifilato da Floriani a Folino all’interno dei 16 metri stabiesi, assegnando un penalty alla Cremonese: dal dischetto, però, De Luca non centra nemmeno lo specchio della porta di Thiam, calciando alto. Nonostante l’errore, i grigiorossi non si disuniscono e si affidano al talento di Vazquez, che lancia la ripartenza della Cremonese, che va a segno con l’ex Venezia Johnsen. Timing perfetto e tap-in vincente per il definitivo 2-1.

Dopo aver eliminato il Palermo di Dionisi, la Juve Stabia vince il primo round del doppio confronto con la Cremonese e avrà la possibilità di presentarsi domenica allo “Zini” con due risultati su tre a disposizione. Per la formazione grigiorossa, invece, sarà necessario vincere con un gol di scarto per qualificarsi all’ambita finale playoff di Serie B.

Top e Flop della Juve Stabia

TOP

Pierobon voto 7: “Meglio tardi che mai…”. Sceglie la serata migliore per realizzare il suo primo gol stagionale, punendo con un diagonale fantastico l’incolpevole Fulignati. Non segnava da più di due anni il prodotto del settore giovanile del Verona. Cattiveria e sagacia tattica al servizio di una Juve Stabia sempre ostica da affrontare.

voto 7: “Meglio tardi che mai…”. Sceglie la serata migliore per realizzare il suo primo gol stagionale, punendo con un diagonale fantastico l’incolpevole Fulignati. Non segnava da più di due anni il prodotto del settore giovanile del Verona. Cattiveria e sagacia tattica al servizio di una Juve Stabia sempre ostica da affrontare. Adorante voto 7,5: “Adorato Adorante”. È la sua stagione e lo dimostra anche nelle piccole cose. Attacca la palla con una ferocia da grande attaccante, sfiorando prima il gol e poi partecipando attivamente all’azione che porta al vantaggio di Pierobon. Nella ripresa, si fa trovare al posto giusto al momento giusto, ribadendo in rete il palo colpito da Candellone. Otto gol e un assist nelle ultime 11 partite giocate al “Menti”.

FLOP

Ruggero voto 5,5: Dopo un primo tempo ordinato, paga a caro prezzo un’ingenuità che gli costerà il ritorno dello “Zini”. Eccesso di foga, era diffidato e sarà squalificato.

voto 5,5: Dopo un primo tempo ordinato, paga a caro prezzo un’ingenuità che gli costerà il ritorno dello “Zini”. Eccesso di foga, era diffidato e sarà squalificato. Candellone voto 5,5: Un’insufficienza tendente alla sufficienza anche per il capitano della Juve Stabia, che dà l’anima nell’arco dei 90 minuti e colpisce un palo clamoroso sull’azione che permette ad Adorante di siglare il momentaneo raddoppio.

Top e Flop della Cremonese

TOP

Johnsen voto 6,5: Dopo un’ora di gioco piuttosto complicata, segue la ripartenza dei suoi e buca Thiam tagliando sul primo palo. Un gol che può valere tantissimo nell’economia di questo doppio confronto.

voto 6,5: Dopo un’ora di gioco piuttosto complicata, segue la ripartenza dei suoi e buca Thiam tagliando sul primo palo. Un gol che può valere tantissimo nell’economia di questo doppio confronto. Vazquez voto 6,5: Positivo l’ingresso del “Mudo”, che prova a portare esperienza e fantasia nell’ultima mezzora di partita. Suona la carica e organizza la reazione della Cremonese, orchestrando l’azione che consente a Johnsen di accorciare le distanze.

FLOP

De Luca voto 4: Pesa tantissimo il rigore fallito al minuto 63, quando spara alle stelle la palla del possibile 2-1. Serata “no” per il 9 grigiorosso.

voto 4: Pesa tantissimo il rigore fallito al minuto 63, quando spara alle stelle la palla del possibile 2-1. Serata “no” per il 9 grigiorosso. Vandeputte voto 4: Completamente arginato dal centrocampo della Juve Stabia, che divora la qualità e l’estro dell’ex Catanzaro, che soffre l’aggressività di Pierobon e Mosti.

