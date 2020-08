Europa League, albo d'oro. Tutte le vincitrici

La Uefa Europa League è una competizione per club europei che si disputa dal 2009, quando ha sostituito la ex Coppa Uefa. Vi partecipano le squadre che nei vari campionati nazionali si piazzano immediatamente a ridosso delle squadre che partecipano alla Champions League. Esistono dei punteggi che la Uefa assegna ai vari campionati nazionali che consentono alle singole federazioni di iscrivere di volta in volta un numero di squadre diverso. Ovviamente i campionati più competitivi possono mandare più squadre, i campionati minori ne iscrivono meno. Quali e quante squadre vi possano partecipare dipende perciò da diversi parametri: il piazzamento nel campionato, il numero di squadre che partecipano alla Champions e anche le condizioni economiche del club (in caso di situazioni debitorie il club può essere escluso come capitato per esempio al Milan). Il format prevede: una fase eliminatoria tra le squadre minori; una fase a gironi; fasi a eliminazione diretta dai sedicesimi in avanti. In quest’ultima fase si aggiungono anche le migliori terze classificate dei gironi di Champions League che vanno ad allargare il parco squadre e a rendere la Europa League molto più competitiva.

Albo d’oro delle squadre vincitrici della Coppa Uefa

1971-1972 – Tottenham (Inghilterra)

1972-1973 – Liverpool (Inghilterra)

1973-1974 – Feyenoord (Paesi Bassi)

1974-1975 – Borussia Moenchengladbach (Germania)

1975-1976 – Liverpool (Inghilterra)

1976-1977 – Juventus (Italia)

1977-1978 – PSV (Paesi Bassi)

1978-1979 – Borussia Moenchengladbach (Germania)

1979-1980 – Eintracht Francoforte (Germania)

1980-1981 – Ipswich Town (Inghilterra)

1981-1982 – IFK Göteborg (Svezia)

1982-1983 – Anderlecht (Belgio)

1983-1984 – Tottenham (Inghilterra)

1984-1985 – Real Madrid (Spagna)

1985-1986 – Real Madrid (Spagna)

1986-1987 – IFK Göteborg (Svezia)

1987-1988 – Bayer Leverkusen (Germania)

1988-1989 – Napoli (Italia)

1989-1990 – Juventus (Italia)

1990-1991 – Inter (Italia)

1991-1992 – Ajax (Paesi Bassi)

1992-1993 – Juventus (Italia)

1993-1994 – Inter (Italia)

1994-1995 – Parma (Italia)

1995-1996 – Bayern Monaco (Germania)

1996-1997 – Schalke 04 (Germania)

1997-1998 – Inter (Italia)

1998-1999 – Parma (Italia)

1999-2000 – Galatasaray (Turchia)

2000-2001 – Liverpool (Inghilterra)

2001-2002 – Feyenoord (Paesi Bassi)

2002-2003 – Porto (Portogallo)

2003-2004 – Valencia (Spagna)

2004-2005 – CSKA Mosca (Russia)

2005-2006 – Siviglia (Spagna)

2006-2007 – Siviglia (Spagna)

2007-2008 – Zenit San Pietroburgo (Russia)

2008-2009 – Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Albo d’oro delle vincitrici della Europa League

2009-2010 – Atletico Madrid (Spagna)

2010-2011 – Porto (Portogallo)

2011-2012 – Atletico Madrid (Spagna)

2012-2013 – Chelsea (Inghilterra)

2013-2014 – Siviglia (Spagna)

2014-2015 – Siviglia (Spagna)

2015-2016 – Siviglia (Spagna)

2016-2017 – Manchester Utd (Inghilterra)

2017-2018 – Atletico Madrid (Spagna)

2018-2019 – Chelsea (Inghilterra)

2019-2020 –

VIRGILIO SPORT | 20-08-2020 12:20