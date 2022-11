07-11-2022 12:30

Dopo le buone notizie per le italiane dall’urna per il sorteggio degli ottavi di Champions League, Juventus e Roma chiedono la medesima buona sorte in Europa League: bianconeri e giallorossi conosceranno alle 13 i nomi delle rispettive avversarie nei playoff, che si giocheranno il 16 e il 23 febbraio 2023.

Europa League 2022-’23, sorteggio playoff: la formula della competizione

E adesso, alzi la mano chi ha il coraggio di chiamarla “Coppa di Serie B”. In attesa dell’annunciata riforma della Champions League, con l’abolizione della fase a gironi e l’introduzione della nuova formula, prevista dal 2024 (Superlega permettendo…), l’Europa League 2022-’23 si appresta a vivere la fase ad eliminazione diretta più ricca di fascino e blasone di sempre, degna del palcoscenico della ben più remunerativa sorella maggiore.

Il “merito” è delle squadre illustri scese dalla fase a gironi di Champions League, su tutte Barcellona e Juventus, oltre al Siviglia, campione seriale dell’Europa League (sei successi nelle ultime 17 edizioni). Un roster da sogno, al netto delle crisi, più o meno superate, che sono costate la “retrocessione” a blaugrana e bianconeri, la cui presenza arricchirà le urne delle squadre chiamate a disputare i playoff, turno supplementare riservato alle seconde dei gironi di Europa League, che saranno teste di serie al sorteggio e giocheranno il ritorno in casa, e appunto alle otto terze di quelli di Champions, non teste di serie.

Sorteggio a Nyon alle ore 13. Le partite, in programma il 16 e il 23 febbraio 2023, avranno come spettatrici d’eccezione le squadre già qualificate agli ottavi, ovvero le vincitrici degli otto gironi di Europa League, che scenderanno in campo direttamente nel turno successivo (9-16 marzo, sorteggio il 24 febbraio) contro le vincenti dei playoff.

L’Italia sarà rappresentata anche dalla Roma, seconda nel proprio raggruppamento alle spalle del Betis, mentre non ci sarà la Lazio, retrocessa in Conference League (dove ci sarà anche la Fiorentina) dopo il terzo posto nel proprio girone.

L’obiettivo comune per bianconeri e giallorossi non può che essere la finale del 31 maggio a Budapest, ma prima ci sarà da superare la tagliola dei playoff: per la Juve l’incubo è il Manchester United di Cristiano Ronaldo, la Roma vuole evitare il Barcellona.

Europa League 2022-’23, sorteggio playoff: la composizione delle due urne

Teste di serie

PSV

Rennes

Roma

Union Berlino

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

Non teste di serie

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcellona

Sporting

Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Siviglia

Juventus

Europa League 2022-’23, le possibili avversarie delle italiane ai playoff