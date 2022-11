07-11-2022 11:30

Mandata in archivio la fase a gironi più compressa della storia, per fare spazio al Mondiale in Qatar, con le sei giornate disputate in appena due mesi, la Champions League 2022-’23 entra nel vivo con il sorteggio più… anticipato di sempre.

Champions League, sorteggio ottavi di finale: sorridono le italiane

Atteso con un pizzico di timore, in particolare per Inter e Milan, il sorteggio degli ottavi di Champions League ha sorriso alle italiane. Evitati infatti tutti gli accoppiamenti più pericolosi: il Napoli non incrocia il PSG, unico avversario di livello tra i pescabili, e affronterà l’Eintracht Francoforte, campione in carica dell’Europa League.

Il Milan riporterà in Italia Antonio Conte con il suo Tottenham, mentre l’Inter affronterà il Porto del grande ex Sergio Conceiçao.

Non mancheranno le sfide stellari: Liverpool-Real Madrid, finaliste 2022, si ritroveranno subito, mentre il PSG se la vedrà col Bayern Monaco, rullo compressore della fase a gironi con sei vittorie in sei partite.

Champions League, gli accoppiamenti degli ottavi di finale in diretta

Lipsia-Manchester City

Benfica-Bruges

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Francoforte-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

PSG-Bayern Monaco

Inter-Porto

Il Chelsea affronterà il Borussia Dortmund, ottima notizia per l’Inter che evita il PSG! La squadra di Inzaghi se la vedrà con il Porto, i campioni di Francia trovano il Bayern Monaco.

Sorride il Napoli, che trova l’Eintracht Francoforte! Buon sorteggio per gli azzurri.

Esce il Milan, che se la vedrà con il Tottenham di Antonio Conte!

Ecco il primo accoppiamento di lusso! Liverpool-Real Madrid, finale dell’ultima edizione, si giocherà agli ottavi!

Dall’urna delle seconde esce il Bruges, che affronterà il Benfica

I tedeschi sono stati abbinati al Manchester City: se ne va un potenziale avversario infernale per le milanesi

La prima squadra sorteggiata è il Lipsia.

Champions League, il Napoli e il precedente da sfatare con l’Eintracht

Il Napoli di Luciano Spalletti, dominatore in campionato e protagonista di un brillantissimo girone di Champions (cinque vittorie ed una sconfitta nell’ultima gara contro il Liverpool) affronterà l’Eintracht Francoforte, vincitore dell’ultima Europa League e secondo in extremis nel proprio girone, alle spalle dello stesso Tottenham e davanti allo Sporting.

Non sorridono agli azzurri l’unico precedente con i tedeschi, che risale agli ottavi della Coppa Uefa ’94-95: doppio successo per 1-0 dell’Eintracht, all’andata al San Paolo ed al ritorno in casa e campani eliminati.

Champions League, l’Inter ritrova il Porto e Conceiçao: la fiducia di Zanetti

L’Inter affronterà il Porto, fatale alla Juventus negli ottavi 2021: sono quattro i precedenti tra i Dragoni e i nerazzurri e l’Inter ha perso solo una volta, in trasferta nella fase a gironi del 2005-’06. L’unica doppia sfida su andata e ritorno risale agli ottavi della Champions 2004-’05: 1-1 al Dragao, 3-1 a San Siro con tripletta di Adriano.

Questo il commento del vice presidente Javier Zanetti a Sky Sport: “Sono ottimista di natura. Abbiamo grande rispetto per il Porto che è arrivato prima nel gruppo, conosco Sergio perché abbiamo giocato insieme, li ho visti contro l’Atletico, sono forti e giocano bene, ma diremo la nostra e speriamo di essere in forma quando si giocherà”.

Champions League, per il Milan: il tabù Tottenham, il commento di Franco Baresi

Il Milan cercherà di sfatare il tabù Tottenham, avversario mai battuto in quattro precedenti: due sconfitte e due pareggi nella Coppa Uefa ’71-72 e nella Champions League 2010-’11, con gli Spurs che eliminarono il Milan proprio agli ottavi.

Il vice presidente onorario del Milan, Franco Baresi, presente al sorteggio di Nyon, ha commentato così il sorteggio a Sky Sport: “Superare il turno era un obiettivo, non un traguardo. Siamo pronti per stupire ancora, siamo pronti per andare lontano. Conte conosce il nostro calcio, sarà una partita impegnativa, ma siamo il Milan e quindi ambiziosi per natura. Stiamo facendo un calcio moderno, europeo, che coinvolge tutti i giocatori. Il nostro centrocampo è molto forte, in difesa abbiamo giocatori che non hanno paura di niente e davanti creiamo tante occasioni. Merito al mister che predica un calcio offensivo. Abbiamo ricreato un grande entusiasmo, San Siro ci aiuterà tanto”.

Champions League, via al sorteggio degli ottavi

È tutto pronto per il via del sorteggio degli ottavi di Champions League! Il responsabile delle competizioni UEFA sta spiegando il sorteggio alla presenza del padrino della finale, il turco Hamit Altintop.

Champions League 2022-’23, ottavi di finale: il ritorno del Milan e la prima volta di Bruges ed Eintracht

Il quadro delle formazioni qualificate agli ottavi di finale è mutato per meno del 50% rispetto alla scorsa stagione: nove sono infatti le squadre presenti un anno fa, e una sola di queste è italiana, l’Inter, insieme a Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Lipsia, Liverpool, Manchester City, PSG e Real Madrid.

Le novità sono quindi rappresentate dai ritorno di Borussia Dortmund, Napoli, Porto e Tottenham, oltre che da quello del Milan, che mancava da nove anni. Prima volta invece per Bruges e Eintracht Francoforte, quest’ultima campione in carica dell’Europa League.

Champions League 2022-’23, a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale

A Nyon alle ore 12 prenderà infatti forma il tabellone della fase ad eliminazione diretta, con le 16 qualificate che verranno accoppiate per gli ottavi di finale che si disputeranno tra più di tre mesi: le gare d’andata si giocheranno il 14-15 e il 21-22 febbraio 2023, quelle di ritorno il 7-8 e 14-15 marzo.

Il regolamento del sorteggio sarà quello codificato dalla tradizione, con le 8 prime classificate dei gironi che, inserite nell’urna delle teste di serie, avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno, e le seconde nell’altra urna e l’unico vincolo di non poter fare incontrare squadre della stessa nazione.

L’ultima giornata dei gironi ha riservato una sorpresa, il sorpasso in extremis subito dal PSG ad opera del Benfica, pertanto i campioni di Francia saranno la vera mina vagante della seconda fascia, insieme ad un Liverpool staccato in Premier e deciso a puntare sulla Champions League per salvare la stagione.

L’Italia sarà rappresentata da tre squadre: il flop della Juve ha fatto sfumare l’en plein e i secondi posti di Inter e Milan, alle spalle delle corazzate Bayern Monaco e Chelsea, mettono le formazioni di Inzaghi e Pioli a rischio di accoppiamento durissimi, quello che non dovrebbe correre il Napoli testa di serie, a patto che la sorte non assegni agli azzurri proprio il PSG…

Champions League 2022′-23, sorteggio ottavi di finale: la composizione delle due urne

Teste di serie

Napoli

Porto

Bayern Monaco

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Benfica

Non teste di serie