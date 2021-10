Uefa Europa Conference League: cos'è, chi partecipa, orari e tv

La Conference League è stata la grande novità di questa stagione calcistica: i club partecipanti concorrono al nuovo torneo introdotto dalla Uefa, che ha desiderato affiancare a Champions League e Europa League, la Europa Conference League. O, più semplicemente, Conference League.

La nascita della Conference League

Il nuovo torneo è stato approvato dal Comitato Esecutivo del massimo organo calcistico continentale nel dicembre 2018; secondo quanto si è stabilito, la Conference League sarà composto da otto gironi con quattro squadre ciascuno per un totale di 32 e, dopo la prima fase, ci sarà un turno aggiuntivo da disputare prima degli ottavi tra le otto seconde dei gironi di Europa Conference League e le otto terze dei raggruppamenti di Europa League. Le vincitrici dei gironi accederanno direttamente agli ottavi.

Come per l’Europa League, la Conference League si disputa il giovedì in due fasce orarie: 18:45 e 21:00, le stesse che verranno applicate anche agli incontri di Champions League del martedì e del mercoledì.

Chi partecipa alla Conference League: tutti i numeri

Dunque, sono 32 le squadre che prenderanno parte alla fase a gironi di Europa Conference League; dovranno passare per i preliminari e verranno decise secondo i seguenti criteri:

17 squadre dal percorso principale di UEFA Europa Conference League;

5 dal percorso Campioni di UEFA Europa Conference League;

10 eliminate dagli spareggi di UEFA Europa League.

Per quanto concerne la Serie A, relativamente al 2020/2021, si qualificherà la settima classificata al termine del campionato.

Conference League, quando prende il via il nuovo torneo

Come annunciato, la finale della prima edizione che parte con la stagione in corso si giocherà nella National Arena di Tirana, capitale dell’Albania. A questa edizione partecipa la Roma di Josè Mourinho che i tifosi potranno seguire su Sky e su DAZN.



