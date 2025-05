Nella giornata di ieri alla faccia della direttiva TD018 le prime libere si sono chiuse con il miglior tempo di Oscar Piastri. McLaren comunque al top nonostante la nuova regola sulle ali (non) flessibili. Papaya favorite per la pole e sul passo gara al pari di Max Verstappen con la Red Bull. Ferrari a due facce: velocissime al mattino in fp1 e poi in crisi al pomeriggio in fp2.