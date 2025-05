F1 Gp Spagna, Hamilton team radio disperato: "La macchina non si può guidare". Gli fa eco Leclerc: "Orribile"

A Barcellona dopo una buona prima sessione le Ferrari crollano nelle fp2, Hamilton e Leclerc si lamentano della stabilità della SF-25, team radio preoccupanti per la rossa

Terzo e quarto tempo in fp1. Sembrava cominciato sotto una buona stella il Gran Premio di Spagna della Ferrari. Ed invece a rabbuiare tutto ci ha pensato una seconda sessione di libere negativa per le rosse. Sembrava un’altra SF-25 ad essere scesa in pista nelle fp2. Oltre che nei tempi lo si evince dai messaggi radio preoccupanti di Hamilton e Leclerc che si sono lamentati e non poco della non stabilità della monoposto di Maranello.

Hamilton lancia l’allarme in radio

Se fosse in qualifica Lewis Hamilton sarebbe fuori dal Q3 a Barcellona. Solo 11° tempo per l’inglese nella seconda sessione di prove libere dopo il buon inizio in fp1 col 3° tempo. La SF-25 scivola tanto al Montmelò e non riesce a essere costante e stabile. Come spesso capita la rossa approccia bene i circuiti ma poi quando c’è da affinare le regolazioni e il setup si perde. Situazione preoccupante come i team radio lanciati da Hamilton in diversi momenti delle fp2:

“La macchina non si può guidare!”

“È stato davvero brutto”

“È cambiato il vento o cosa?” [Lewis cerca una spiegazione alla differenza tra fp1 ed fp2]

“Non ho stabilità”

“La macchina è molto sbilanciata.”

Leclerc non si capacità: “Orribile”

A fare da eco alle lamentele di Hamilton ci pensa Leclerc che col suo ingegnere di pista Bryan Bozzi si lamenta eccome, appena finiscono le prove libere, 5° tempo ma tanta fatica specie in simulazione passo gara, Charles non si capacita: