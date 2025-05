F1 Gp Spagna diretta prove libere LIVE: Norris migliore in fp1 davanti a Verstappen. Hamilton e Leclerc ottimo inizio

Ultimo aggiornamento: 30-05-2025 14:36

Circuito Montmelò, 30 maggio 2025 – Il week end del Gran Premio di Spagna inizia nel segno della grande curiosità. Quella che ruota intorno alla fatidica diretti TD018 che regolamenta da oggi la flessibilità delle ali anteriori. Se la McLaren perderà parte della sua superiorità lo sapremo nelle due sessioni di prove libere sulla pista di Barcellona. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc sono pronte ad approfittarne al pari di Verstappen.

Si chiude la prima sessione di prove libere: miglior tempo di Norris davanti a Verstappen e poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La SF-25 è apparsa abbastanza in palla, sia sul giro secco che sul giro in configurazione gara molto vicina alle McLaren, anzi Charles ha fatto la sequenza migliore in simulazione passo gara. Per ora giudizio sospeso sulla nuova normativa sulle ali flessibili.

