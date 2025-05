F1 Gp Spagna 2025, info, orario, dove vederlo in tv e streaming: Ferrari alle prese con l'esame di spagnolo

Gp Spagna, la F1 affronta un cambio di regolamento sulle ali flessibili: si rinnova la sfida tra Norris, Piastri e Verstappen a Barcellona con le Ferrari di Hamilton e Leclerc pronte a inserirsi

Nemmeno il tempo di archiviare il weekend di Montecarlo, che ha visto trionfare Lando Norris davanti a Charles Leclerc e Oscar Piastri, la Formula 1 approda a Barcellona per il Gran Premio di Spagna nona prova del Mondiale 2025. Che chiude un tour de force di tre gare in tre settimane dopo Imola e Monaco. Sul circuito del Montmelò, grande curiosità per il cambio di regolamento riguardo l’uso delle famigerate ali flessibili. Riflettori puntati sulla McLaren, ma ovviamente anche sulla Ferrari che vuole dare continuità al buon risultato di Monaco. Scopri qui di seguito tutte le info utili per vedere in diretta tv e streaming prove libere, qualifiche e gara domenicale.

F1, cambio di regolamento a Barcellona: cosa succederà

Cambio di regolamento in vista a Barcellona, con tutte le vetture che saranno costrette a cambiare l’ala anteriore utilizzata fin qui. Il motivo? A Mondiale in corso, entrerà in vigore il nuovo regolamento inerente proprio alla flessibilità delle ali.

Da capire quanto questa modifica inciderà sulla performance dei singoli piloti, con Norris e Piastri che finora hanno dimostrato di poter volare con le loro monoposto. McLaren un passo avanti a tutte, con Red Bull, Mercedes e Ferrari costrette a rincorrere.

F1, dove vedere il GP di Barcellona in diretta tv e streaming

Il weekend di Barcellona sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in chiaro in differita su TV8. Qualifiche e gara domenicale disponibili sia sul canale 201 sia sul 207, canale tematico della Formula Uno su Sky. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, piattaforme accessibili attraverso pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, inserendo le credenziali del vostro abbonamento, avrete la possibilità di selezionare l’evento di riferimento e godervi una delle sessioni del fine settimana catalano.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali della F1 e delle singole scuderie, con contenuti originali e voci dei protagonisti direttamente dal paddock di Barcellona.

Il programma completo del GP di Barcellona

Dalla conferenza stampa dei piloti di oggi, giovedì 29 maggio, alle prove libere del venerdì, passando per le FP3 di sabato mattina e le qualifiche del pomeriggio, fino ad arrivare all’attesissimo Gran Premio di domenica, in calendario alle ore 15. Differita in chiaro su TV8 alle 18.

Qui di seguito il programma completo del weekend di F1 a Barcellona:

Venerdì 30 maggio

13.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

17.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 31 maggio

12.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

16.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

18.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

Domenica 1 giugno