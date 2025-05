Finale Conference League 2024-2025 Betis-Chelsea, dove vederla in diretta tv e streaming: orario, probabili formazioni e arbitro

Ultimo atto del torneo continentale che andrà in scena allo stadio di Wroclaw, in Polonia: fischio d'inizio fissato alle 21. Le possibili scelte di Pellegrini e Maresca.

Ultimo atto della Conference League 2024/25. Mercoledì 28 maggio, allo Stadion Miejski di Wroclaw, in Polonia, andrà in scena la finale tra Real Betis e Chelsea, con fischio d’inizio previsto alle 21. Per la squadra di Pellegrini si tratta di un’occasione irripetibile: mai così vicini a un trofeo europeo, gli andalusi inseguono il primo titolo continentale della loro storia.

Dall’altra parte, la formazione di Maresca arriva al gran finale con l’obiettivo di mettere in bacheca il nono trofeo europeo del proprio palmares. La stagione in Premier ha lasciato segnali positivi, centrando il quarto posto finale e un posto in Champions, e i Blues vogliono chiudere il cerchio con una coppa.

Finale Conference League, dove vederla in diretta tv e streaming

La finale di Conference League tra Real Betis e Chelsea sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8, al canale 8 del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky, l’appuntamento sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). In streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go, per chi ha un abbonamento Sky, e su NOW.

Le probabili formazioni

Il Real Betis ha rallentato il passo nel finale di Liga, complice una serie di infortuni che ne hanno limitato la continuità. Una flessione registrata proprio in seguito al pari del Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Pellegrini ha dovuto abbandonare il sogno Champions, chiudendo al sesto posto, risultato che garantisce comunque l’accesso alla prossima Europa League.

Contro il Chelsea, le defezioni non mancano: out Lo Celso, Bellerín e Diego Llorente. Pellegrini si affiderà al 4-2-3-1: Bakambu sarà il riferimento offensivo, sostenuto dal trio Anthony-Isco-Ezzalzouli sulla trequarti. In mediana spazio a Cardoso e Fornals, mentre la linea difensiva sarà composta da Sabaly e Rodríguez sulle corsie, con Bartra e Natan al centro.

REAL BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Fornals; Anthony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

Il Chelsea si presenta all’appuntamento forte di un finale di stagione in crescendo: quarto posto in Premier League e biglietto assicurato per la prossima Champions. Per l’ultimo atto della Conference, Maresca dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: in avanti, Jackson sarà il riferimento offensivo, supportato dal terzetto composto da Madueke, Palmer e Sancho.

In mediana, non dovrebbe esserci Enzo Fernandez: spazio alla coppia Caicedo-Dewsbury-Hall. In difesa Adarabioyo e Badiashile al centro, mentre sulle corsie agiranno James e Cucurella.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. Allenatore: Maresca.

Real Betis-Chelsea, la designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Real Betis e Chelsea, valida per la finale di Conference League, sarà l’arbitro bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato dagli assistenti connazionali Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo. Il quarto uomo sarà il turco Umut Meler, mentre al VAR ci sarà il francese Jérôme Brisard.