Chelsea-Manchester United, moviola: l’arbitro le sbaglia tutte, c’è anche un’invasione di campo

La prova dell’arbitro Kavanagh a Stamford Bridge nell’anticipo della 37esima giornata di Premier League analizzata ai raggi X: sei ammoniti

Chris Kavanagh, la scelta per Chelsea-Manchester United, intraprende la carriera arbitrale nel 1998 e, dopo gli anni passati nelle serie minori inglesi, nel 2012 giunge alla National League. Due anni dopo, nel 2014 viene invece promosso alla English Football League, in cui arbitra fino al 2017, anno in cui viene promosso alla massima serie nazionale, la Premier League Ad aprile di questo anno esordisce in massima divisione, dirigendo l’incontro tra West Bromwich e Southampton. Nel 2019, invece, diventa arbitro internazionale, affiliato a UEFA e FIFA ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti tra Chelsea e Manchester United

Il risultato più frequente tra Chelsea e Manchester United, quando Chelsea è la squadra di casa, è 1-0. 8 partite sono terminate con questo risultato, in generale era l’ 1-1. 16 partite sono terminate con questo risultato. Nelle ultime 38 partite con il Chelsea che giocava in casa, i Blues avevano vinto 15 volte, pareggiandone 14, mentre il Manchester United ne aveva vinte 9.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Betts e West con Harrington IV uomo, Pawson al Var e Hopton all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bruno Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Diallo, Ugarte, Palmer.

Chelsea-Manchester United, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ veementi proteste dei Blues per l’interruzione di una ripartenza molto promettente da Kavanagh: c’è in effetti un fallo iniziale di George su Maguire. Al 16′ segna il Manchester: su assist di Bruno Fernandes zampata da centravanti di Maguire ma interviene il Var: gol annullato per fuorigioco. Al 29′ Fernandez calcia al volo e Hojlund respinge nettamente con una mano in area: rigore netto ma c’è un check del VAR che revoca il penalty considerando palla improvvisa quella colpita di mano dal giocatore dei Red Devils. Al 31′ il primo giallo: è per Fernandes dopo um fallo su Caicedo.

Al 48′ ammonito Casemiro per una trattenuta reiterata su Palmer. Al 61′ Caicedo serve George, che viene toccato in area da Onana: Kavanagh indica il rigore ma interviene ancora una volta il Var che richiama l’arbitro all’on field reviews. Dopo aver rivisto al monitor le immagini Kavanagh torna sui suoi passi e annulla il penalty. Al 65′ Mazraoui abbatte Colwill e viene ammonito. Al 69′ Diallo cade in area e chiede il rigore ma viene ammonito per simulazione. Al 90′ giallo a Ugarte per un fallo su Cucurella, l’autore del gol-partita.

Al 93′ graziato Heaven per un intervento con i tacchetti su Gusto, il Var non interviene e non scatta il rosso. Neanche un’ammonizione per lui. Al 95′ ammonito Palmer per perdita di tempo in occasione di un corner. Al 98′ c’è anche un’invasione di campo di un giovane tifoso, poi arriva il fischio finale che sancisce il successo di misura del Chelsea, sempre più vicino alla Champions su un Manchester United derelitto e quintultimo