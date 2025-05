Fiorentina, Fagioli una furia contro Palladino: il web scarica il tecnico viola

Continua la maledizione Conference League per i gigliati, scintille tra l'ex Juventus e l'allenatore: il popolo dei social si schiera

Diciotto milioni, euro più, euro meno: questo è quanto ha guadagnato la Fiorentina dalla partecipazione alla Conference League di quest’anno tra diritti tv, Uefa e incassi al botteghino ma a che prezzo? I viola per il terzo anno di fila restano a bocca asciutta, stavolta eliminati in semifinale dopo due finali perse. Il 2-2 ai supplementari col Betis lascia solo macerie, tensioni e polemiche.

Fagioli furioso con Palladino

I primi veleni sono interni e attengono a quanto accaduto nel finale. All’88’ (sul 2-1 per i viola) Palladino ha sostituito Fagioli che l’ha presa malissimo. L’ex Juve, incredulo, ha scosso più volte la testa e, rivolgendosi all’allenatore, ha urlato “ma perché? Ma perché adesso?”. C’è voluto l’intervento di Gosens per calmarlo, dopo di che il centrocampista, ancora scosso, ha lasciato il terreno di gioco.

La spiegazione dell’allenatore

Nel post-partita Palladino ha spiegato così la sua scelta: “Aveva giocato 88 minuti, l’ho sostituito per dare vivacità e freschezza alla squadra. Mi dispiace vederlo deluso, ma ci sono anche i suoi compagni che possono dare una mano. Era stato ammonito, non volevo restare in 10. Avevo già cambiato Adli e ho preferito mettere Folorunsho da mezzala per recuperare più palloni in mezzo”.

I tifosi scaricano Palladino

Fioccano le reazioni sui social e il popolo viola attacca il tecnico, fresco di rinnovo fino al 2027: “Caro Palladino ti dovrò sopportare altri 2 anni ma te non sei da Fiorentina. Hai tolto Fagioli e Gosens e gli hai consegnato la partita. Per me dovevi essere esonerato dopo Monza. Peggior allenatore della storia recente della nostra squadra” e poi: “Le sostituzioni di Fagioli e Dodo sono state un suicidio. Palladino responsabile in toto di questa sconfitta” e anche: “Palladino ma come puoi togliere Fagioli e non quello scarsone di Richardson?”

C’è chi scrive: “Fagioli è fortissimo. Ma è presuntuoso. E stupido!” e poi: “Fagioli non è + lo stesso (contro di lui la stampa servile sul non nuovo filone delle scommesse). Comunque non è stato nemmeno tra i peggiori”, oppure: “Il gioco della Fiorentina latita drammaticamente. Palladino senza sorprese, centrocampo in slow motion. E ora le speranze di salvare una stagione dal fallimento sono poche” e anche: “Palladino non è pronto. Fagioli stava crescendo nella prestazione. Aveva preso un giallo per fermare una ripartenza segno che era in partita e viene sostituito. L’hanno vista tutti che questo cambio non aveva senso”

Il web è scatenato: “Partita gestita malissimo. Palladino ancora non pronto per queste situazioni. Se aspetti che le partite te le risolvono Beltran, Colpani o Zaniolo stai fresco” e ancora: “Palladino ha enormi responsabilità. Totale assenza di gioco, attaccarsi a singolo episodi, adesso basta” e infine: “La cosa che più mi fa ribrezzo è pensare di proporre questo NON GIOCO fino al 2027. Grazie società per averci fatto questo splendido regalo.