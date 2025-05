Pagelle Fiorentina-Betis 2-2: la doppietta di Gosens regala i supplementari, ma Ezzalzouli gela il Franchi

Gosens fa doppietta di testa e risponde alla punizione di Antony. Le parate di De Gea portano la sfida ai supplementari, dove Ezzalzouli si prende la scena col gol qualificazione

La Fiorentina manca l’accesso alla terza finale di fila in Conference League pareggiando 2-2 in casa col Betis, dopo il 2-1 per i spagnoli all’andata. I viola vanno sotto sulla punizione di Antony che indovina l’angolo giusto col sinistro, ma ribalta il passivo con due inzuccate di Gosens sui corner di Mandragora e Adli (nel mezzo la traversa di Cardoso). Kean sbaglia di testa prima dell’intervallo. Nella ripresa ritmi più blandi e poche occasioni da rete. Si va ai supplementari ed Ezzalzouli pareggia sull’assist di Antony spedendo il Betis in finale contro il Chelsea.

Fiorentina-Betis, la chiave del match

Rispetto alla gara di andata Palladino ne cambia tre: il recuperato Dodo per Parisi sulla fascia destra, Adli per l’infortunato Cataldi e Kean al posto di Beltran. È il Betis a pungere per primo: Antony lascia partire un destro a giro sul secondo palo, De Gea respinge non senza apprensione. Al 18’, su una palla persa da Pongracic, si innesca la ripartenza spagnola: Ranieri mura il tiro di Isco, Comuzzo quello di Lo Celso.

La Fiorentina si vede poco dopo: Adli lancia Kean, che sterza sul destro, ne fa fuori un paio e calcia sopra la traversa. La gara si accende: Comuzzo manca il tap-in a porta sguarnita sull’uscita a vuoto di Vieites, poi De Gea si allunga sul destro a giro di Antony. Al terzo duello tra il portiere viola e l’ex Manchester, il Betis passa: Lo Celso conquista una punizione sulla lunetta dell’area di rigore e Antony la insacca di sinistro, con l’aiuto del palo.

Il Franchi va in apnea ma torna a respirare al 34’: angolo di Mandragora e Gosens, di testa, impallina Vieites. Il Betis risponde nel finale di tempo: sinistro alto di Lo Celso e traversa di Cardoso. Ma è la Fiorentina a bussare ancora: angolo di Adli, altro colpo di testa di Gosens e palla in rete. Non è finita: altro corner nel recupero, difesa del Betis ancora impacciata e Kean si divora il 3-1 di testa.

La ripresa si apre con un sinistro al volo di Gosens terminato sul fondo. Sui corner la Fiorentina fa paura, ma Comuzzo e Kean al 17′ non riescono ad approfittarne. Pellegrini si affida a Ezzalzouli, che al 19′ mette i brividi ai viola dopo aver mandato a spasso Pongracic. Nel finale sale la tensione, Kean reagisce alla trattenuta di Natan e rischia il rosso (solo ammonito). Sulla punizione, Gosens “rischia” la tripletta, ancora di testa, ma la difesa del Betis si salva in qualche modo.

Al 44′ Richardson quasi la combina grossa: perde palla, Antony calcia col destro a incrociare, De Gea risponde presente anche sulla conclusione di Ezzalzouli che arriva a rimorchio. Si va ai supplementari, che si aprono con un colpo di testa di Natan (centrale) e un altro al lato di Folorunsho. Ma all’8′ il Betis pareggia: Ruibal lavora di sponda (ingenuo Comuzzo) e apre per Antony, che la mette in mezzo per Ezzalzouli libero di insaccare. Il marocchino sfiora pure il 4-2 nel secondo tempo supplementare (prende pure un palo), la Fiorentina non ha più fiato e si arrende. Betis in finale.

Pagelle Fiorentina

De Gea 6,5 – Non si fa sorprendere dall’ispirato Antony, che ci prova di destro e col sinistro. Ma forse parte in ritardo sulla punizione dell’attaccante che porta avanti il Betis. Super su Antony ed Ezzalzouli nel finale dei tempi regolamentari, non ha colpe sul gol del 2-2.

– Non si fa sorprendere dall’ispirato Antony, che ci prova di destro e col sinistro. Ma forse parte in ritardo sulla punizione dell’attaccante che porta avanti il Betis. Super su Antony ed Ezzalzouli nel finale dei tempi regolamentari, non ha colpe sul gol del 2-2. Pongracic 5,5 – Rischia nel primo tempo con una palla persa che innesca Isco, se la cava fino all’ingresso di Ezzalzouli, che lo manda in tilt. (1′ sts Zaniolo sv ).

– Rischia nel primo tempo con una palla persa che innesca Isco, se la cava fino all’ingresso di Ezzalzouli, che lo manda in tilt. (1′ sts ). Comuzzo 5,5 – Gli manca l’istinto del bomber in area quando Vieites gli regala il pallone dell’1-0. Ingenuo e troppo leggero nella marcatura su Ruibal, nell’azione del 2-2.

– Gli manca l’istinto del bomber in area quando Vieites gli regala il pallone dell’1-0. Ingenuo e troppo leggero nella marcatura su Ruibal, nell’azione del 2-2. Ranieri 6 – Mura le conclusioni avversarie, ricuce gli strappi e fa ripartire l’azione (il 2-1 è anche merito suo). Accetta l’uno contro uno di Antony, ma quando il brasiliano accelera sono dolori pure per lui.

– Mura le conclusioni avversarie, ricuce gli strappi e fa ripartire l’azione (il 2-1 è anche merito suo). Accetta l’uno contro uno di Antony, ma quando il brasiliano accelera sono dolori pure per lui. Dodo 6,5 – C’erano dubbi sulla sua condizione atletica dopo lo stop per appendicite. Fatica a reggere il ritmo nei primi minuti, poi carbura e sfodera una prestazione coraggiosa. (1′ sts Colpani sv ).

– C’erano dubbi sulla sua condizione atletica dopo lo stop per appendicite. Fatica a reggere il ritmo nei primi minuti, poi carbura e sfodera una prestazione coraggiosa. (1′ sts ). Mandragora 6,5 – Il suo sinistro è caldo: su due corner la Fiorentina prima sfiora il vantaggio e poi trova il pareggio.

– Il suo sinistro è caldo: su due corner la Fiorentina prima sfiora il vantaggio e poi trova il pareggio. Adli 5,5 – Pennella il cross sulla testa di Gosens che vale il 2-1, ma sbaglia troppo in mezzo al campo. Sostituito all’intervallo. (1′ st Richardson 5 – Non migliora la situazione. Farraginoso, si fa ammonire e rischia la frittata nel finale quando manda in porta Antony).

– Pennella il cross sulla testa di Gosens che vale il 2-1, ma sbaglia troppo in mezzo al campo. Sostituito all’intervallo. (1′ st – Non migliora la situazione. Farraginoso, si fa ammonire e rischia la frittata nel finale quando manda in porta Antony). Fagioli 6 – Gioca tanti palloni, abbassandosi per costruire il gioco. Un po’ impreciso nei lanci, ma sfida Isco a testa alta, migliorando nella ripresa con l’uscita di Adli. (43′ st Folorunsho 5,5 – Un colpo di testa al lato, un giallo e nulla più).

– Gioca tanti palloni, abbassandosi per costruire il gioco. Un po’ impreciso nei lanci, ma sfida Isco a testa alta, migliorando nella ripresa con l’uscita di Adli. (43′ st – Un colpo di testa al lato, un giallo e nulla più). Gosens 7,5 – Protagonista indiscusso in casa viola, con due colpi di testa ribalta il Betis. Spinge e sbuffa sulla sinistra fin quando ha fiato. (5′ pts Parisi 6 – Un paio di buoni cross non sfruttati dai compagni e tanto impegno).

– Protagonista indiscusso in casa viola, con due colpi di testa ribalta il Betis. Spinge e sbuffa sulla sinistra fin quando ha fiato. (5′ pts – Un paio di buoni cross non sfruttati dai compagni e tanto impegno). Gudmundsson 6 – Tanto movimento, ma gioca troppo lontano dalla porta e da Kean. Più regista che seconda punta, si sacrifica tanto in copertura. (5′ pts Beltran 5,5 – Ha pochi palloni per fare male, si vede con un tiro telefonato in avvio di secondo tempo supplementare).

– Tanto movimento, ma gioca troppo lontano dalla porta e da Kean. Più regista che seconda punta, si sacrifica tanto in copertura. (5′ pts – Ha pochi palloni per fare male, si vede con un tiro telefonato in avvio di secondo tempo supplementare). Kean 6 – Sterza e calcia al 19’ pt, sfiorando la traversa. Spreca di testa nel recupero del primo tempo, ma fa praticamente reparto da solo.

Top e flop Betis

Antony 8 – Vivace nel primo tempo, impegna due volte De Gea e al terzo tentativo gli fa gol su punizione. Si conferma nella ripresa rendendosi pericoloso altre due volte. Nel supplementare serve l’assist a Ezzalzouli.

– Vivace nel primo tempo, impegna due volte De Gea e al terzo tentativo gli fa gol su punizione. Si conferma nella ripresa rendendosi pericoloso altre due volte. Nel supplementare serve l’assist a Ezzalzouli. Ezzalzouli 7,5 – Subentra nella ripresa ed entra subito in partita, col suo fare dinoccolato che impensierisce la difesa viola. Insacca un gol facile facile chiudendo l’azione avviata da Ruibal e Antony e sfiora pure la doppietta personale (palo).

– Subentra nella ripresa ed entra subito in partita, col suo fare dinoccolato che impensierisce la difesa viola. Insacca un gol facile facile chiudendo l’azione avviata da Ruibal e Antony e sfiora pure la doppietta personale (palo). Lo Celso 6,5 – Spiritato col pallone tra i piedi, conquista la punizione che sblocca l’incontro.

– Spiritato col pallone tra i piedi, conquista la punizione che sblocca l’incontro. Isco 6,5 – Quando prende palla sono sempre pericoli per la Fiorentina, ma col passare dei minuti gli viene messo il bavaglio.

– Quando prende palla sono sempre pericoli per la Fiorentina, ma col passare dei minuti gli viene messo il bavaglio. Ruibal 6,5 – Entra sul tramonto della ripresa e a inizio supplementare avvia l’azione del pareggio con un gran lavoro di fisico.

– Entra sul tramonto della ripresa e a inizio supplementare avvia l’azione del pareggio con un gran lavoro di fisico. Vieites 5.5 – Rischia grosso uscendo a vuoto al 21’ del pt sul corner di Mandragora e quasi premia Comuzzo. Non arriva sul colpo di testa di Gosens.

– Rischia grosso uscendo a vuoto al 21’ del pt sul corner di Mandragora e quasi premia Comuzzo. Non arriva sul colpo di testa di Gosens. Cardoso 5,5 – È lui a perdersi Gosens sull’angolo di Mandragora per l’1-1 viola. Prova a riscattarsi ma timbra la traversa.

– È lui a perdersi Gosens sull’angolo di Mandragora per l’1-1 viola. Prova a riscattarsi ma timbra la traversa. Bartra 5 – Parte in ritardo e si fa sbranare da Gosens che insacca il 2-1.

La pagella dell’arbitro Nyberg (Svezia)

Controlla bene le operazioni nel primo tempo, fischiando il giusto e sbagliando mai. Ammonisce Dodo e Fornals dopo il 2-1 di Gosens per qualche scaramuccia tra i due. Nella ripresa sventola il giallo a Richardson (giusto) dopo 32′ di gioco. Ammonisce Kean, che rischia il rosso per la reazione su Natan che lo aveva trattenuto per la maglia (giallo anche per il brasiliano).

Ne sventola un altro a Fagioli, che ferma una ripartenza in campo aperto. Tutte decisioni corrette. Manca però un giallo a Bakambu per il fallo su De Gea nel recupero della seconda frazione. Nel supplementari sanziona Ruibal e Ranieri per reciproche scorrettezze e Folorunsho per un fallo su Vieites (pure lui ammonito al 123′). Voto: 6,5.