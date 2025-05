Betis-Fiorentina, moviola: recupero thrilling, Oliver contestato per rigore negato, piccolo giallo sul primo gol

La prova dell’arbitro Oliver nell’andata delle semifinali di Conference League analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito 5 giocatori

Da ormai sette anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 35 gare in carriera ma come se l’è cavata ieri il fischietto britannico?

I precedenti di Oliver con la Fiorentina

Oliver ha diretto per la terza volta in carriera una partita della Fiorentina. Il bilancio era di una vittoria della Viola (2 maggio 2024, Fiorentina-Bruges 3-2, semifinale di andata di Conference League) e una sconfitta (17 settembre 2015, Fiorentina-Basilea 1-2, valida per il girone I di Europa League).

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti tuart Burt e James Mainwaring con Kavanagh IV uomo, l’australiano Gillett al Var e Salisbury all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Bakambu (R), Parisi (F), Perraud (R), Folorunsho (F), Adli (F)

Betis-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ ammonito Bakambu per un precedente fallo su Gudmundsson dopo il vantaggio iniziale concesso da Oliver. Al 7′ gol del Betis: il tiro di Abde tocca la traversa interna e supera la linea, il check Var è sul contrasto vinto dall’attaccante del Betis con Comuzzo, è tutto regolare. AAl 74′ Perraud ammonito per un tocco duro. Nella stessa circostanza viene ammonito anche Folorunsho per reciproche scorrettezze. All’84’ Adli ferma fallosamente al limite della propria area Lo Celso. Giallo e punizione dal limite.

Ammonito al 95′ Mandragora per una trattenuta su Isco. Nei minuti di recupero intervento rischiosissimo di Folorunsho su Lo Celso in area: molti fischi all’indirizzo di Oliver che fa segno di andare avanti. Alla fine l’arbitro fischia 19 falli al Betis e 16 ai viola: la partita finisce 2-1.