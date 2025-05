Pagelle di Betis-Fiorentina 2-1: Ezzalzouli ed Antony colpiscono, capitan Ranieri tiene viva la Viola

I top e flop dell'andata della semifinale di Conference League del match del Benito Villamarín. Tutto aperto in vista del match del Franchi.

Ferita ma non morta. Così la Viola esce dal Benito Villamarín dando appuntamento al Betis alla prossima settimana quando il contesto sarà però quello del Franchi. I biancoverdi battono 2-1 la Fiorentina aggiudicandosi il primo round della sfida. I gol di Ezzalzouli ed Antony portano l’ago della bilancia a favore del team di Pellegrini. Nella ripresa è arrivata in ogni caso la reazione dei gigliati con la rete di Ranieri. Tutto è ancora aperto.

Le scelte di Pellegrini e Palladino

La Fiorentina sogna una nuova finale di Conference League. Dopo le due di Vincenzo Italiano, tocca a Raffaele Palladino provare a portare i viola all’ultimo atto della kermesse continentale. La bella notizia è il rientro di Kean, reduce da un periodo complicato, che parte però dalla panchina. Nel 3-5-2 dei gigliati Comuzzo e Fagioli tornano titolari. In attacco ci sono ancora Beltran e Gudmundsson.

Tra le panchine è anche un confronto generazionale: il 41enne Palladino sfida il 71enne Pellegrini. Il cileno propone un 4-2-3-1 con Ezzalzouli preferito a Jesus Rodriguez. A completare la trequarti ci sono poi Isco ed Antony, due che hanno poco bisogno di presentazioni.

Il Betis colpisce subito, ingenuità di Comuzzo

Dopo 7′ minuti il Betis passa in vantaggio. Comuzzo è leggero in marcatura su Bakambu che gli scappa via servendo una palla impossibile da sbagliare per Ezzalzouli. Creano poco i viola in un primo tempo che è soprattutto di sofferenza. Sul finale Bartra sfiora il raddoppio. Da sottolineare l’infortunio di Cataldi che lascia il campo dopo mezz’ora, sostituito da Adli.

Antony raddoppia ma Ranieri tiene tutto aperto

La ripresa inizia subito con un paio di ghiotte occasioni da rete. Una per parte: Gudmundsson per i viola e Bartra per gli andalusi ma in entrambi i casi i portieri dicono no. La reazione della Fiorentina c’è ma trova di fronte un Antony ispirato: il brasiliano raddoppia con una conclusione di destro sulla quale nulla può De Gea. Quando tutto sembra andare storto, ecco che arriva il capitano Ranieri ad accorciare le distanze sfruttando il caparbio assist di Gosens.

Così il primo round finisce a favore del Betis ma il punteggio di 2-1 lascia tutto aperto in vista del ritorno tra una settimana. Per allora Palladino dovrà ritrovare soprattutto la verve dei propri attaccanti, sostanzialmente mancati questa serata.

Le pagelle della Fiorentina

De Gea 7 Non ha responsabilità sui gol subiti. Mostruoso sul colpo di testa di Bartra.

Non ha responsabilità sui gol subiti. Mostruoso sul colpo di testa di Bartra. Pongracic 5,5 Un paio di pasticci negli uno contro uno. Non è pienamente convincente.

Un paio di pasticci negli uno contro uno. Non è pienamente convincente. Comuzzo 5 Inconsistente nella marcatura su Bakambu in occasione del primo gol. Un’errore di inesperienza che pesa.

Inconsistente nella marcatura su Bakambu in occasione del primo gol. Un’errore di inesperienza che pesa. Ranieri 7 Per la viola dà tutto, da buon capitano. Anche la testa come quando si immola sul tiro di Isco o il piede su Antony. In più segna la rete della speranza, in vista del ritorno.

Per la viola dà tutto, da buon capitano. Anche la testa come quando si immola sul tiro di Isco o il piede su Antony. In più segna la rete della speranza, in vista del ritorno. Parisi 6 Meglio sulla corsia sinistra ma si applica con tanta abnegazione. (Dal 69′ Folorunsho 6,5 Entra in gara con lo spirito giusto).

Meglio sulla corsia sinistra ma si applica con tanta abnegazione. (Dal 69′ Entra in gara con lo spirito giusto). Mandragora 6 Ha una luce diversa rispetto al passato. Ci prova con qualche inserimento, che visti i tempi qualcosa può sempre accadere.

Ha una luce diversa rispetto al passato. Ci prova con qualche inserimento, che visti i tempi qualcosa può sempre accadere. Cataldi 5,5 Dura una mezz’ora scarsa e di sofferenza. Poi è sfortunato perché si fa male (dal 29′ Adli 6 Fa il regista e non la mezzala. Un paio di giocate di buona fattura da mettere a verbale).

Dura una mezz’ora scarsa e di sofferenza. Poi è sfortunato perché si fa male (dal 29′ Fa il regista e non la mezzala. Un paio di giocate di buona fattura da mettere a verbale). Fagioli 5,5 Si mette tra le linee per ricevere palla e incidere. Non trova, però, le illuminazioni giuste. (Dal 68′ Richardson 6 La prima giocata è un fallo. Va in campo per fare battaglia e la fa).

Si mette tra le linee per ricevere palla e incidere. Non trova, però, le illuminazioni giuste. (Dal 68′ La prima giocata è un fallo. Va in campo per fare battaglia e la fa). Gosens 6,5 L’assist per Ranieri è certamente degno di nota. Ma ha spinto per tutto il match, sfiorando anche il gol del 2-2.

L’assist per Ranieri è certamente degno di nota. Ma ha spinto per tutto il match, sfiorando anche il gol del 2-2. Beltran 5 Si abbassa per favorire la manovra ma non dà l’apporto necessario come terminale offensivo. (Dal 46′ Kean 5,5 Qualcosina in più del predecessore ma senza il killer instinct delle giornate migliori).

Si abbassa per favorire la manovra ma non dà l’apporto necessario come terminale offensivo. (Dal 46′ Qualcosina in più del predecessore ma senza il killer instinct delle giornate migliori). Gudmundsson 5,5 Ogni tanto si incaponisce palla al piede. Ha una buona opportunità ad inizio ripresa ma trova l’opposizione di Fran Vieites. (Dall’85’ Zaniolo ng).

