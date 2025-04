Lotta Champions, Juve quarta ma che bagarre: sperano Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina. Il calendario

A quattro giornate dalla fine del campionato tutto è ancora possibile per il quarto posto. Calendari a confronto: la Juve si gioca tutto nelle prossime due trasferte.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A quattro giornate dalla fine del campionato è sempre più bagarre Champions. Sette squadre, dall’Atalanta al Milan, si contendono gli ultimi due posti per l’Europa che conta. Alla Juve il compito di proteggere la quarta piazza dall’assalto di Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina. Ecco chi può sperare in base al calendario.

Serie A, che lotta per la Champions: la situazione

La frenata dell’Atalanta con il Lecce fa tremare Gasperini, che avrebbe potuto chiudere o quasi il discorso Champions. Per sua fortuna il Bologna ha steccato a Udine: lo scialbo pareggio a reti bianche degli uomini di Italiano fa sorridere la Juve, che ha conservato il quarto posto dopo essere tornata al successo col Monza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vola la Roma di Ranieri, capace di espugnare la Scala del calcio inguaiando l’Inter: scatta così l’aggancio ai cugini della Lazio, arginati in casa dal Parma. La Fiorentina avanza e vince pure il Milan, ma a Conceicao servirebbe un vero e proprio miracolo.

Serie A, la classifica dal terzo al nono posto

Atalanta 65

Juventus 62

Bologna 61

Roma 60

Lazio 60

Fiorentina 59

Milan 54

Occhio alla 35a giornata: ci sono due scontri diretti

Il prossimo turno dirà tanto in chiave quarto posto. Gli occhi non sono solo puntati sulla corsa scudetto tra Napoli e Inter, ma anche sull’appassionante volata Champions. Al Dall’Ara va in scena lo scontro diretto tra Bologna e Juventus, una ghiotta occasione per i rossoblù per riacciuffare il quarto posto. E Tudor si gioca la conferma nel capoluogo emiliano. Nella Capitale, invece, ecco la sfida tra Roma e Fiorentina: entrambe sono obbligate a conquistare l’intera posta in palio per avvicinarsi alla zona più nobile della classifica. Atalanta e Lazio non possono fallire in trasferta a Monza ed Empoli, il Milan rischia sul campo dell’ostico Genoa dell’ex Vieira.

Il calendario: Juve in difesa, Bologna e Roma non mollano

Analizzata la 35a giornata, vediamo cosa riservano le ultime tre. L’Atalanta ospiterà la Roma in un altro testa a testa decisivo per l’Europa che conta. Poi gli orobici chiuderanno con Genoa (t) e Atalanta (c). Dopo il Dall’Ara, altra trasferta da brividi per la Signora che farà scalo all’Olimpico per affrontare la Lazio. Molto più soft le ultime due con Udinese e Venezia. Tutto in salita il calendario del Bologna, che ha nell’ordine Milan a San Siro e Fiorentina al Franchi, prima di congedarsi in casa col Grifone.

Impegnativi gli ultimi appuntamenti della Roma, ma Ranieri ha già dimostrato di poter compiere miracoli. Si va a Bergamo con l’Atalanta, quindi Milan in casa e ultima a Torino. Dopo la Juventus, c’è la trasferta con l’Inter per la Lazio, che poi chiude con il Lecce in casa. La Fiorentina va a Venezia, quindi Bologna e 38esima a Udinese. I rossoneri devono provare a vincerle tutte senza se e senza ma: Conceicao se la vedrà con Bologna (c), Roma (t) e Monza (c).

Dall’Atalanta al Milan: il calendario

Il calendario dell’Atalanta

Monza-Atalanta

Atalanta-Roma

Genoa-Atalanta

Atalanta-Parma

Il calendario della Juventus

Bologna-Juventus

Lazio-Juventus

Juventus-Udinese

Venezia-Juventus

Il calendario del Bologna

Bologna-Juventus

Milan-Bologna

Fiorentina-Bologna

Bologna-Genoa

Il calendario della Roma

Roma-Fiorentina

Atalanta-Roma

Roma-Milan

Torino-Roma

Il calendario della Lazio

Empoli-Lazio

Lazio-Juventus

Inter-Lazio

Lazio-Lecce

Il calendario della Fiorentina

Roma-Fiorentina

Venezia-Fiorentina

Fiorentina-Bologna

Udinese-Fiorentina

Il calendario del Milan