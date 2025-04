Pagelle Udinese-Bologna 0-0: la traversa ferma Orsolini, Davis sfortunato, Lucumì e Dominguez deludono

Top e flop della partita Udinese-Bologna, valevole per la 34a giornata di serie A 2024/2025: un legno per parte, Italiano frena e fallisce il sorpasso alla Juventus

Il Bologna non sfonda contro una buona Udinese e fallisce il sorpasso alla Juventus. Al Bluenergy finisce con un pareggio a reti bianche che fa storcere il naso a Italiano e sorridere Runjaic. Dopo cinque ko di fila, infatti, i friulani tornano a far punti, mentre gli emiliani restano fuori dalla zona Champions. Tra i padroni di casa bene Davis, Payero e Solet; tra i rossoblù da segnalare la traversa di un Orsolini incostante ma sfortunato e la prestazione incerta di Lucumì.

Udinese-Bologna: che brivido per Italiano

Dopo 2′ subito un’occasionissima per l’Udinese: Lucumì sbanda e Davis lascia partire una sassata tremenda che si stampa sulla traversa. Se il Bologna punta sul possesso palla, gli uomini di Runjaic, reduci da cinque sconfitte di fila, provano a sfruttare ogni errore degli ospiti per colpire in contropiede. Al 33′ si vedono i rossoblù: imbucata di Miranda per Dallinga, fondamentale l’uscita di Okoye.

Poco prima dell’intervallo altro spunto di un Davis in gran spolvero: l’inglese salta secco Freuler, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Subito dopo emiliani in gol con Odgaard, ma Maresca annulla per un precedente fallo di Dallinga su Kabasele.

Un legno anche per il Bologna con Orsolini

Il ritmo della partita cala vistosamente e la sensazione è che serva lo spunto di un singolo per dare uno scossone al match del Bluenergy Stadium. Forse è proprio questo il motivo per cui Italiano decidere di non sostituire un Orsolini fino a quel momento poco ispirato.

Al 66′ il numero 7 del Bologna va vicinissimo a timbrare il cartellino: missile su calcio di punizione e pallone che bacia la traversa. Nel finale è ancora Orsolini a rendersi pericoloso: sponda di Castro e deviazione sotto misura dell’esterno rossoblù che termina alto. Il risultato non cambia: finisce 0-0, gli emiliani falliscono il sorpasso alla Juventus.

Top e flop dell’Udinese

Davis 6,5: Pronti, via e centra subito la traversa con una fucilata. Il vice Lucca sfrutta il fisico possente per fare a sportellate con gli avversari e creare grattacapi a Skorupski.

Karlstrom 6,5: Molto più di una diga a protezione della difesa. Lo svedese si muove tanto e avvia anche più di una ripartenza.

Payero 6,5: Tra i più brillanti dei friulani: le sue iniziative mettono in difficoltà il Bologna. Sfiora il gol su punizione.

Tra i più brillanti dei friulani: le sue iniziative mettono in difficoltà il Bologna. Sfiora il gol su punizione. Solet 6,5: Una garanzia. Ed è il motivo per cui piace a tutti i top club della Serie A.

Kristensen 5,5: Si perde Dallinga sullo scatto, per sua fortuna Okoye rimedia in uscita.

Top e flop del Bologna