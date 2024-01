Calciomercato: top e flop dei colpi estivi in A, sorpresa Thuram, flop Natan

Marotta non ha sbagliato un colpo: Sommer e Thuram stanno facendo volare l'Inter. Disastro Napoli: che flop Natan e Lindstrom. Il bilancio in serie A

01-01-2024 11:02

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Calato il sipario sul 2023 e, dunque, sulla prima parte di stagione, è tempo di bilanci. Scopriamo insieme top e flop dei colpi estivi che hanno caratterizzato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Marotta si conferma re delle trattative: l’Inter vola con Sommer e Thuram. Male il Napoli senza Giuntoli: che flop Natan e Lindstrom.

Serie A, top e flop dei colpi estivi: l’Inter si gode i nuovi acquisti

Ricordate in estate come fu accolto Sommer? Arrivato dopo un lungo tira e molla col Bayern Monaco per rimpiazzare l’idolo Onana, non si presentò benissimo commettendo qualche errore di troppo nell’amichevole col Salisburgo. Ma lo scetticismo – come nel caso di Thuram – è durato poco. Lo svizzero ha blindato la porta nerazzurra, a differenza di Onana, disastroso con lo United.

Devastante Thuram, che ha subito trovato un’intesa perfetta con Lautaro. Per il 26enne figlio d’arte già sette gol e nove assist al sua prima annata in Serie A e un posto nel cuore dei tifosi che hanno dimenticato in fretta Lukaku. Intanto l’Inter, pur tra problemi economici, si avvia verso il 20esimo scudetto della sua storia.

Da Lukaku a Pulisic fino a Soulé: gli altri colpi top

Tra Inter e Juve alla fine l’ha spuntata a sorpresa la Roma. E, ora, Mourinho si gode un Lukaku in stato di grazia: 13 reti in 20 presenze tra le varie competizioni per Big Rom, che ha il compito di riportare i giallorossi in Champions. Molto bene anche Pulisic, miglior acquisto per distacco del Milan: l’americano ex Chelsea si è messo in mostra per gol e assist.

La Lazio si sta godendo Guendouzi, il Bologna sogna anche grazie ai nuovi innesti Beukema e Ndoye, che, però, s’è fermato sul più bello e rientrerà solo a febbraio. La Fiorentina ha rigenerato Arthur, che tra Juventus e Liverpool sembrava un ex calciatore. Tra i ragazzi terribili del Frosinone scegliamo Soulé: già sette reti per l’argentino sbarcato allo Stirpe via Juve.

Napoli, Natan e Lindstrom flop. Male Renato Sanches e Kamada

La scorsa stagione il Napoli che avrebbe poi stravinto il campionato non sbagliò nulla: da Kim a Kvara. Disastroso, invece, il bilancio estivo: Lindstrom, pagato 25 milioni, non si è mai visto e risulta un equivoco tattico di difficile collocazione nel 4-3-3. Il difensore brasiliano Natan, rimasto a lungo ai margini prima di essere chiamato in causa per necessità, non si è rivelato all’altezza del collega coreano passato al Bayern.

Due acquisti flop per la Roma: Renato Sanches, già in odor di taglio, e Aouar. Delusione Kamada nella Lazio, in difficoltà Weah nella Juve. Bakker, Nzola, Karlsson e Okafor male con Atalanta, Fiorentina, Bologna e Milan.