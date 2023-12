Lukaku a casa Juventus, ecco perché saltò il passaggio in bianconero: il retroscena 

Il Corriere dello Sport ripercorre la trattativa mai conclusa tra i bianconeri e il Chelsea, che arrivò a offrire 20 milioni più il cartellino del belga per arrivare a Vlahovic

28-12-2023 12:04

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Romelu Lukaku e la Juventus sono stati davvero a un passo nello scorso mercato estivo. Lo rivela il Corriere dello Sport, scendendo nei particolari della trattativa che avrebbe potuto portare il belga in bianconero dal Chelsea e svelando alcuni retroscena legati alla strategia della Juve.

Juventus, Allegri voleva Lukaku in bianconero

“Ci serve uno come Lukaku”. Queste parole, pronunciate da Massimiliano Allegri, misero qualche mese fa la Juventus sulle tracce del centravanti belga. Lo rivela oggi Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, ripercorrendo la trattativa avviata dal club bianconero col Chelsea per portare il belga a Torino. Una trattativa partita a marzo, quando divenne chiaro che il Chelsea non avrebbe rinnovato il prestito di Lukaku all’Inter.

Juventus e lo scambio Vlahovic-Lukaku col Chelsea

Il primo a muoversi fu Giovanni Manna, nuovo d.s. della Juventus, che volò a Bruxelles per incontrare l’avvocato di Lukaku, Sebastien Ledure. I contatti tra le parti proseguirono nelle settimane successive, con l’obiettivo di preparare il terreno alla trattativa con il Chelsea, ormai deciso a non spedire più in prestito il centravanti. Una scelta che escludeva di fatto l’Inter, interessata esclusivamente al prestito, e che secondo Zazzaroni spinse Lukaku a “tifare” per la Juventus. L’idea del club bianconero era quella di cedere Dusan Vlahovic per arrivare al belga.

Lukaku aspettava la Juventus, arrivò la Roma

In estate Lukaku si allenò da solo a Bruxelles aspettando la Juventus, in attesa che la trattativa con il Chelsea decollasse. Invece, le parti finirono per allontanarsi dopo il rifiuto da parte del club bianconero dell’offerta presentata dai Blues: 20 milioni di euro più Lukaku per il cartellino di Vlahovic. Troppo poco per la Juve, che decise di tenersi il serbo e mandare a monte l’operazione Lukaku. Il resto è noto, con l’inserimento della Roma nelle ultime ore di mercato e il trasferimento in giallorosso del belga.