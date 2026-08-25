Serie A 2020-21: la classifica degli assist

Prima giornata all’insegna di Roma e Inter, che si candidano a grandi favorite per la vittoria finale. Entrambe le squadre hanno seppellito sotto 4 gol le rispettive avversarie, nella gara del debutto. Protagonista assoluto del turno inaugurale è stato Paulo Dybala che si è immediatamente issato al primo posto della classifica assist con 3 passaggi vincenti. Davvero una “Joya” in grandissimo spolvero che, nonostante i risaputi acciacchi, quando è in palla è di un altro pianeta rispetto a tutti. Ottimo avvio stagionale anche per Andy Diouf dell’Inter che di passaggi vincenti ne ha serviti 2. In attesa che si metta in azione la vera macchina da assist della squadra, ossia Dimarco, il giovane talento francese ha dimostrato di meritare la fiducia di mister Chivu.
La classifica completa degli assistman della Serie A
|GIOCATORE
|SQUADRA
|ASSIST
|Paulo Dybala
|Roma
|3
|Andy Diouf
|Inter
|2
|Gianluca Gaetano
|Atalanta
|1
|Michel Adopo
|Cagliari
|1
|Francesco Pio Esposito
|Inter
|1
|Francisco Conceição
|Juventus
|1
|Boulaye Dia
|Lazio
|1
|Lassana Coulibaly
|Lecce
|1
|Adrien Rabiot
|Milan
|1
|Samuel Chukwueze
|Milan
|1
|Mathis Mout
|Monza
|1
|Antonio Vergara
|Napoli
|1
|Kevin De Bruyne
|Napoli
|1
|Gvidas Gineitis
|Torino
|1
|Jurgen Ekkelenkamp
|Udinese
|1
Questa invece è la classifica marcatori Serie A 2026-27
FAQ
- Chi ha vinto la classifica assist 2025-26?
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Il re degli assist della Serie A 2025-26 è stato Federico Dimarco dell'Inter con 17 passaggi vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2024-25?
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La classifica assist del campionato 2024-25 è stata vinta da Romelu Lukaku del Napoli con 10 passaggi vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2023-24?
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Ex aequo tra Rafa Leao del Milan e Paulo Dybala della Roma con 9 assist vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2022-23?
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Kvicha Kvaratskhelia del Napoli con 10 assist vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2021-22?
-
Mimmo Berardi del Sassuolo con 14 assist
- Chi ha vinto la classifica assist 2020-21?
-
Malinovskiy (Atalanta) con 11 assist
- Chi vinse la classifica assist 2019-20?
-
Papu Gomez (Atalanta) 15 assist
- Un corner è considerato un assist?
-
Sì, se dal cross del calcio d'angolo scaturisce un gol, il corner viene conteggiato tra i passaggi vincenti