Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa della Lazio 2026-27 da Zaccagni a Mussolini, da Frattesi a Pinamonti

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La Lazio 2026-27 spende circa 74 milioni di euro lordi solo per gli ingaggi dei suoi giocatori in rosa, sostanzialmente stabile rispetto all’ultima stagione. Lotito quest’anno ha fatto un rinnovamento della formazione, salutando il polemico Sarri e affidandosi a Rino Gattuso in cerca di rivincite dopo il flop azzurro. Se ne sono andati senatori come Romagnoli, Hysaj e Gila ma sono arrivati giocatori importanti che non hanno indebolito la squadra delle aquile. Gli ingaggi più pesanti sono quelli del fantasista Mattia Zaccagni che prende 5,5 milioni. Il secondo più pagato è il fiore all’occhiello della campagna acquisti ossia il nazionale Davide Frattesi che torna nella capitale con un assegno lordo di 5,1milioni a stagione. Ingaggi importanti anche per il treno della fascia sinistra Nuno Tavares, per il nuovo centravanti Pinamonti e per il perno difensivo Pedraza che prendono più o meno 4 milioni all’anno. In rosa, ma con un ingaggio minimo, anche il promettente Floriani Mussolini

Lazio 2026-27 gli ingaggi di Zaccagni, Frattesi, Mussolini e tutti gli altri giocatori della rosa

Giocatore Ingaggio Mattia Zaccagni 5,5 Davide Frattesi 5,1 Nuno Tavares 4,4 Andrea Pinamonti 4 Nicolò Rovella 3,7 Alfonso Pedraza 3,7 Adam Marusic 3,7 Manuel Lazzari 3,1 Danilho Doekhi 3,1 Kenneth Taylor 3,1 Danilo Cataldi 2,8 Albert Gudmunsson 2,8 Josip Sutalo 2,5 Fisayo Dele-Bashiru 2,4 Tijjani Noslin 2,4 Luca Pellegrini 2,4 Patric 2,2 Mohamed Fares 2,2 Toma Basic 2 Gustav Isaksen 1,9 Reda Belahyane 1,6 Matteo Cancellieri 1,4 Christos Mandas 1 Oliver Provstgaard 1 Edoardo Motta 0,2 Romano Floriani Mussolini 0,2 Fonte: da dati Capology.com

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