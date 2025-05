Fiorentina-Betis, moviola: un rigore negato e l’errore sul portiere, pochi i 10 gialli

La prova dell’arbitro Nyberg al Franchi nel ritorno della semifinale di Conference analizzata ai raggi X, il fischietto svedese ne ha ammoniti dieci

Svedese, 35 anni, Glenn Nyberg – l’arbitro scelto dall’Uefa per Fiorentina-Betis – dirige partite nel campionato svedese di Fotbollsallsvenskan dal ottobre 2013. Dal 2016 è incluso nella lista degli arbitri della FIFA e dirige partite internazionali. Nella stagione 2020/21, Nyberg ha diretto per la prima volta partite in Europa League, mentre nella stagione 2022/23 ha diretto per la prima volta partite in Champions League. Inoltre, ha già arbitrato partite nella Nations League, nelle qualificazioni europee per il Campionato mondiale del 2022 in Qatar e partite amichevoli. Vediamo come se l’è cavata ieri al Franchi.

I precedenti di Nyberg con la Fiorentina

Il fischietto svedese in carriera ha diretto Roma, Milan, Inter, Lazio ed anche la nazionale italiana ma è stata la sua prima volta con i viola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 10 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beigi e Söderkvist con Al-Hakim IV uomo e gli olandesi van Boekel al Var e Ruperti all’Avar, l’arbitro ha ammonito otto giocatori: Dodo (F), Fornals (B), Richardson (F), Kean (F), Fagioli (F), Natan (B), Ruibal (B), Ranieri (F), Folorunsho (F), Vieites (B)

Fiorentina-Betis, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 43′ ammoniti Dodò e Fornals per reciproche scorrettezze. Al 57′ Mandragora finisce giù in area dopo un contatto con Ricardo Rodriguez e reclama il rigore, per l’arbitro è tutto regolare e la decisione è corretta. Al 77′ ammonito Richardson che ferma una pericolosa ripartenza di Fornals. All’84’ giallo per Natan che strattona Kean lanciato verso la porta, poi l’attaccante viola reagisce e a sua volta viene ammonito. All’87’ Fagioli interrompe fallosamente un contropiede e viene ammonito. Al 99′ scintille tra Ruibal e Ranieri: giallo per entrambi.

Al 110′ ammonito Folorunsho che abbatte Vieites uscito fuori dai pali per spazzare il pallone. Al 119′ giallo per Vieites per perdita di tempo: un’ammonizione tardiva perché il portiere aveva iniziato molto presto durante la gara a rallentare la ripresa del gioco. In tutto 10 gialli ma ne mancano tre: uno per un vistoso fallo su Gudmundsson, uno poco dopo a Mandragora e un per Bakambu che abbatte De Gea senza minimamente sfiorare il pallone nel finale. Dopo il recupero Fiorentina-Betis finisce 2-2.