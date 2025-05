Pirlo verso Pisa, Pippo Inzaghi nel mirino del Palermo: anche in B panchine bollenti

Il Pisa punta tutto su Pirlo, il Palermo va forte su Inzaghi. Cambiano anche Monza, Empoli e Venezia. Tutti i nomi per le panchine della prossima B

Panchine in fermento anche in Serie B. Come cambierà il prossimo campionato tra promozioni, retrocessioni e addii imminenti? Si parte dal Pisa neopromosso in A, dopo 34 anni, che sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica: Filippo Inzaghi è ormai destinato all’addio. Il nome di Andrea Pirlo è tra quelli che circolano con maggiore insistenza per il club toscano prossimo a giocare la Serie A: l’ex allenatore di Juventus e Sampdoria ha avuto un colloquio con i dirigenti pisani a Forte dei Marmi e sembra esserci stata intesa. Si attendono novità anche per il Palermo (che sarebbe pronto a mandar via Dionisi dopo l’uscita dai playoff), Bari, e le retrocesse della A ossia Monza, Venezia ed Empoli.

Inzaghi in uscita: Palermo pronto a offrirgli un triennale

Il divorzio tra Inzaghi e il Pisa appare ormai inevitabile, nonostante il contratto in essere fino al 2027. I rapporti si sarebbero incrinati in modo irreparabile. L’allenatore che ha riportato il club toscano nella massima serie è ora nel mirino del Palermo, pronto a garantirgli un accordo triennale per rilanciare le ambizioni rosanero.

Proprio ieri, Inzaghi è stato avvistato all’aeroporto di Firenze in partenza per Monaco, dove assisterà alla finale di Champions tra l’Inter del fratello Simone e il PSG.

Vanoli, Gilardino e Zanetti: il Pisa esplora più piste

Nonostante il forte interesse per Pirlo, la società nerazzurra continua a esplorare anche altre soluzioni. Paolo Vanoli, attualmente al Torino, è un nome molto gradito. Anche se il tecnico sembrava destinato a lasciare i granata, un recente incontro con il presidente Cairo ha riaperto il dialogo.

Se la separazione si concretizzasse, il Pisa potrebbe tentare l’affondo. Piace anche Alberto Gilardino, attualmente ancora sotto contratto con il Genoa fino al 2026, sebbene esonerato a novembre. Sul tecnico c’è anche l’attenzione della Fiorentina, alla ricerca del successore di Palladino. Tra le opzioni spunta anche Paolo Zanetti, che ha ottenuto la salvezza con il Verona e visto così rinnovato automaticamente il suo contratto per un altro anno.

Le altre panchine di Serie B: poche certezze

Delle tredici squadre già sicure di partecipare al prossimo campionato – escludendo quelle coinvolte nel “caso Brescia” e chi è ancora in corsa per la promozione – solo tre club sembrano intenzionati a confermare i rispettivi allenatori: Fabio Caserta al Catanzaro, Davide Dionigi alla Reggiana e Fabrizio Castori al Sudtirol. Per tutte le altre, il futuro tecnico è ancora in bilico.

Infatti, a Bari l’avventura di Moreno Longo pare giunta al capolinea. A rischio cambi anche la Carrarese (con Antonio Calabro), la Juve Stabia (con Guido Pagliuca) e il Mantova (con Davide Possanzini).

A Cesena, la permanenza di Michele Mignani potrebbe dipendere dal destino del direttore sportivo Fabio Artico: in caso di cambiamenti dirigenziali, non è da escludere un nuovo allenatore.

Intanto, tra le retrocesse dalla Serie A, il Monza saluterà Alessandro Nesta, mentre a Empoli il destino di Roberto D’Aversa resta incerto. Anche il Venezia, molto probabilmente, saluterà Di Francesco.

