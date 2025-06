Serie B, borsino panchine: la mossa di De Laurentiis per il Bari, Catanzaro e Juve Stabia ad Aquilani e Abate

Esonerato Longo, il Bari punta in alto e annuncia Fabio Caserta. All'appello mancano anche tre panchine: Stroppa verso Venezia, Baldini-Pescara ancora insieme

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È la giornata degli annunci in Serie B. Bari, Catanzaro e Juve Stabia hanno un nuovo allenatore: Luigi De Laurentiis spera nella svolta con Fabio Caserta, mentre giallorossi e Vespe hanno deciso di ripartire da Alberto Aquilani e Ignazio Abate.

Serie B, la mossa spazzacrisi di De Laurentiis per il Bari

La piazza biancorossa aspettava con ansia un sussulto da parte del contestato presidente Luigi De Laurentiis. Che è arrivato oggi, con l’annuncio del nuovo allenatore. Esonerato Longo, che ha chiuso la regular season con un anonimo nono posto, il Bari ha ufficializzato l’ingaggio di Fabio Caserta, autore di una stagione straordinaria al timone di un Catanzaro capace di spingersi fino alla semifinale playoff.

La rivoluzione dei galletti parte dunque dalla guida tecnica: Caserta, classe 1978, si è legato al club pugliese fino a giugno 2027. Sistemata la casella più importante, sotto col mercato. I tifosi attendono risposte dalla società, specie dopo il colpo De Bruyne messo a segno dal Napoli di De Laurentiis senior. Il Bari di LDL riuscirà ad essere altrettanto ambizioso?

Juve Stabia, l’erede di Pagliuca è Ignazio Abate

No, non sarà affatto facile sostituire Guido Pagliuca, che ha ceduto alla corte dell’Empoli. Ma Ignazio Abate, reduce da una stagione tormentata in C con la Ternana e culminata con l’esonero (bis) a inizio aprile quando gli umbri erano secondi nel Girone B, ha accettato la sfida: anche per il tecnico classe 1986 contratto biennale.

Ex allenatore delle giovanili del Milan, approda a Castellammare di Stabia per provare a bissare l’exploit del collega, che, dopo aver centrato la promozione tra i cadetti, è riuscito a portare le Vespe ad un passo dalla finale playoff. Il presidente Langella, che ha rinnovato il contratto del ds Matteo Lovisa fino al 2028, accoglie così il nuovo allenatore: “Un profilo giovane, interessante e con gli stimoli giusti per poter fare bene nel nostro club con il profilo societario che non cambia per sostenibilità e scelta dei tesserati, con la voglia di confermarsi e migliorarsi”.

Catanzaro: è Aquilani l’erede di Caserta

Il Catanzaro non ha certo perso tempo e, nel giorno in cui il Bari ufficializza Caserta, il club calabrese rende noto l’ingaggio – sempre con contratto di biennale – di Alberto Aquilani.

Il tecnico romano classe 1984 ha ottenuto risultati di rilievo alla guida della Fiorentina Primavera con cui ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa, mentre è durata una sola stagione l’avventura a Pisa nel 2023/24, terminata col tredicesimo posto. A lui il compito di provare a realizzare il sogno promozione.

Puzzle quasi completo: le panchine scoperte

Dopo la separazione con Bianco, passato al Monza, il Frosinone è ancora a caccia di un allenatore. Stesso discorso vale per il Venezia: Di Francesco sembrava potesse continuare la sua avventura nonostante la retrocessione, ma così non è stato.

È Stroppa, che ha centrato la promozione con la Cremonese, il candidato numero uno a sostituirlo. Anche il neopromosso Entella cerca un tecnico dopo l’addio di Fabio Gallo: in pole c’è Andrea Chiappella. Infine, il Pescara. Tutto lascia pensare che si andrà avanti con Silvio Baldini.