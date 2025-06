Serie B infinita: Salernitana accontentata, la Lega rinvia il ritorno del playout con la Sampdoria

Accettata la richiesta dei granata di posticipare la gara di 48 ore dopo l’intossicazione alimentare che ha colpito 21 tesserati al rientro da Genova

Bisognerà attendere domenica 22 giugno per la fine dei playout di serie B: la Lega ha accolto la richiesta della Salernitana di rinviare la gara di ritorno con la Sampdoria in seguito all’intossicazione alimentare patita dalla squadra al rientro da Genova dopo il match d’andata.

Rinviata Salernitana-Sampdoria: la B finisce il 22 giugno

C’è finalmente una data per la fine della serie B 2024/25: il campionato cadetto si chiuderà ufficialmente domenica 22 giugno, data a cui è stato rinviato l’incontro di ritorno della sfida playout tra Salernitana e Sampdoria.

Il match era originariamente in calendario per venerdì 20 giugno, ma la Lega Serie B ha accolto la richiesta dei campani di far slittare l’incontro in seguito a quanto accaduto domenica sera, al rientro della squadra da Genova, dopo la gara di andata vinta per 2-0 dai blucerchiati.

L’intossicazione alimentare della Salernitana

Durante il viaggio di ritorno, infatti, ben 21 tesserati della Salernitana hanno manifestato malori dovuti a un’intossicazione alimentare: alcuni tra giocatori e membri dello staff granata hanno iniziato a sentirsi male già in aereo, altri una volta atterrati all’aeroporto di Pontecagnano.

In 14 sono stati ricoverati, con ben 4 ambulanze chiamate per il trasporto in ospedale: il tecnico Marino e i giocatori Simy e Soriano sono stati dimessi soltanto ieri. La Salernitana ha sporto denuncia per quanto accaduto: sotto accusa il pranzo al sacco preparato a Genova, prima di prendere il volo.

La richiesta della Salernitana

Oggi si viene a sapere che l’atto presentato dalla Salernitana al Tribunale di Genova è entrato a far parte dei documenti che il club granata ha portato alla Lega Serie B per chiedere il rinvio dell’incontro, necessario perché Marino e i suoi giocatori recuperino almeno in parte una forma accettabile. La gara si disputerà dunque all’Arechi domenica 22 giugno alle ore 20:30.