MotoGP, Tardozzi invita Rossi e Marquez a chiudere la faida: "Colpe a metà, guardate avanti"

Il team manager della Ducati Davide Tardozzi fa un appello a Valentino Rossi e Marc Marquez affinché cessino le ostilità che si trascinano da un decennio. E che ancora oggi si ripercuotono in pista

Lo sport si nutre di rivalità, e sin qui parliamo di un concetto banale, a volte edulcorato dal buonismo di chi pretende che competizione faccia rima con partecipazione (e no, Pierre de Coubertin non disse mai la frase “l’importante non è vincere, ma partecipare”: si tratta di un falso storico) e che gli sportivi debbano essere dei modelli di educazione quando gareggiano. Tuttavia ad una certa esiste anche la prescrizione per fatti che risalgono ad altre epoche sportive, e non ha senso che si ripercuotano vita natural durante sulle vite dei loro protagonisti. È un po’ il sunto del pensiero di Davide Tardozzi, team manager Ducati, evidentemente pieno della guerra fredda che si trascina da anni tra Marc Marquez e Valentino Rossi.

I fischi a Marquez, la reazione di Tardozzi e la lunga rivalità con Rossi

La faida è tornata d’attualità durante il fine settimana del GP del Mugello, in particolare sabato con la vittoria nella Sprint Race di Marquez. Il quale è stato accolto da qualche fischio partito dalle tribune, che ha scatenato la reazione furiosa di Tardozzi che a sua volta ha suggerito ai fan con notevole vigore di stare zitti, facendo poi presente con i gesti che il pluricampione MotoGP indossa la camiseta rossa, cioè è uno di loro.

Ci sono ancora delle ruggini da parte delle opposte tifoserie, e ci riferiamo a quelle di Rossi vs quelle di Marquez. I due piloti se le sono date di santa ragione in pista, con diversi episodi che hanno alimentato le acredini tra i due campionissimi e relativi sostenitori. Tra i vari avvenimenti al calor bianco di questa civil war spiccano i fatti del 2015, quando il Dottore perse il Mondiale 2015 (che avrebbe interrotto un lungo digiuno di trionfi iridati, oltre a fargli conquistare il decimo titolo in carriera) nel GP della Malesia a causa dell’opera di sabotaggio in pista da parte di Marquez, ostacolando il rivale e aprendo la strada alla conquista del trionfo in MotoGP da parte di Jorge Lorenzo. Rossi però in quell’occasione scalciò lo spagnolo, ricevendo una penalizzazione.

Come abbiamo detto, una delle varie braci che covano sotto la cenere di una rivalità a cui basta un nonnulla per far divampare l’incendio dello scontro, pur a distanza di anni. E quei fischi indirizzati a Marquez al Mugello sono uno dei frutti venefici di questa faida, alimentata anche da dichiarazioni polemiche da parte dei diretti interessati nel corso degli anni.

Tardozzi: “Sono fatti di dieci anni fa, basta”

Arriviamo quindi allo sfogo di Tardozzi, che a Sky Sport dopo l’incidente dei fischi ha voluto fare anche un appello ai duellanti. “Penso che l’antisportività non possa essere più giustificabile. Parliamo di fatti di dieci anni fa: credo sia arrivato il momento di guardare avanti. E penso che sia ora soprattutto per Marc e Valentino di dare dei messaggi positivi”. Il team manager ha poi fatto riferimento alla gara in rimonta dello spagnolo allo Sprint, apprezzando chi ha incitato Bagnaia sotto al podio anche se Pecco non ha vinto, “pur facendo una buona gara”. “Se non apprezzi Marc non applaudire. Ma se fischi allora non sei per niente sportivo”.

L’appello a Rossi e Marquez: “Adesso basta”

Quindi Tardozzi ha fatto un discorso da padre con dei figli un po’ indisciplinati: “Non voglio tornare sull’episodio di dieci anni fa, non mi interessa di chi è la colpa o chi ha iniziato per primo. Per me le colpe sono a metà, ciò che è successo è successo purtroppo”. Il team manager ha poi ammesso che apprezzerebbe il fatto che entrambi si dessero la mano “prima o poi”. “È giunto il momento di guardare alle prestazioni e non al passato. Ripeto, sono passati dieci anni, basta. Chi ha sbagliato ha sbagliato e amen”.

Che poi, non per tirare in ballo i massimi sistemi, ma in epoca di conflitti su larga scala sarebbe anche ora di chiudere le ostilità e non alimentare polemiche tra le fanbase e tossicità tra opposte fazioni. Anche perché poi la cosa non diventa più appassionante, ma solo stucchevole e scontata.