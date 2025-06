MotoGP Italia, pagelle e classifica piloti dopo il Mugello: Marquez e Bagnaia 5 giri spettacolari, che Diggia

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gp d'Italia al Mugello vinto ancora da Marc Marquez davanti ad Alex e Di Giannantonio con Bagnaia solo 4° dopo un gran duello iniziale con Marc

Un duello d’altri tempi quello tra Marquez e Bagnaia che però è durato lo spazio di pochi giri, solo 5 prima che Pecco cominciasse un lento declino che lo ha portato a perdere addirittura il podio. Insomma uno show a metà. Che però non intacca il capolavoro di Marc che al Mugello porta a casa due vittorie e mezzo Mondiale dall’alto del suo vantaggio: 40 punti su Alex e soprattutto 110 su Bagnaia. Un plauso a Di Giannantonio che si prende un podio meritatissimo, una tirata d’orecchie a Morbidelli per quello che ha combinato con Vinales e non solo.

Le pagelle del Gran Premio d’Italia MotoGP

Marc Marquez 10 e lode: arrivava al Mugello per giocare in difesa, così aveva detto, ma nessuno ci aveva creduto fino in fondo. Ed infatti piazza una doppietta che fa rima con Mondiale. Non ce n’è per nessuno quest’anno. Lui sta bene e la moto è cucita su di lui. Ne sa qualcosa Bagnaia che si è dannato per stare con lui ma pagandone le conseguenze. Ingiocabile!

Alex Marquez 7 : Ha passato 5 giri a guardare Pecco e Marc che si “scannavano”, poi quasi per caso si è ritrovato davanti ma un fuoco di paglia, quando Marc l’ha passato non ha battuto ciglio. Il suo ruolo è quello, eterno secondo. Per ora non sembra nemmeno pretendere di più. Ma forse è già tanta roba visto il suo palmares finora.

: Ha passato 5 giri a guardare Pecco e Marc che si “scannavano”, poi quasi per caso si è ritrovato davanti ma un fuoco di paglia, quando Marc l’ha passato non ha battuto ciglio. Il suo ruolo è quello, eterno secondo. Per ora non sembra nemmeno pretendere di più. Ma forse è già tanta roba visto il suo palmares finora. Francesco Bagnaia 8: duole Pecco, duole tanto. Meriti 10 per quei primi 5 giri col coltello tra i denti. Ma si vede che va oltre il suo limite quando Marc sembra andare in scioltezza anche in momenti concitati. Non a casa Pecco l’ha pagata amaramente, arrivando quarto, fuori dal podio. Si ritrova a 110 punti da Marquez e nemmeno lui riesce a spiegarsi il perchè. Ma grazie per averci provato.

Morbidelli 2 : ha sbarellato di brutto prima di metà gara quando ha sbattuto fuori Vinales e poi fatto confusione nello scontare il long lap penalty. Gara compromessa. Maturità rinviata ancora di un week end.

: ha sbarellato di brutto prima di metà gara quando ha sbattuto fuori Vinales e poi fatto confusione nello scontare il long lap penalty. Gara compromessa. Maturità rinviata ancora di un week end. Di Giannantonio 8,5 : finalmente Diggia! La grinta e la consapevolezza che vorremmo vedergli in tutte le Sprint e i GP, ancora discontinuo ma quando c’è come oggi si fa sentire e si mette dietro Bagnaia e con un altro giro sarebbe arrivato secondo. Continuità Diggia, continuità!

: finalmente Diggia! La grinta e la consapevolezza che vorremmo vedergli in tutte le Sprint e i GP, ancora discontinuo ma quando c’è come oggi si fa sentire e si mette dietro Bagnaia e con un altro giro sarebbe arrivato secondo. Continuità Diggia, continuità! Bezzecchi 7 : vedi il giudizio di ieri, sempre belle e grandi rimonte. Ora serve partire davanti. Altrimenti che gusto c’è.

: vedi il giudizio di ieri, sempre belle e grandi rimonte. Ora serve partire davanti. Altrimenti che gusto c’è. Zarco 2 : come le cadute del week end toscano, davvero male per l’eroe di Le Mans.

: come le cadute del week end toscano, davvero male per l’eroe di Le Mans. Bastianini 3: sembra passata un’eternità invece era solo un anno fa quando la “Bestia” rivaleggiava con Martin, Marquez e Bagnaia con la Ducati ufficiale. Tristezza.

Rivivi il Gp del Mugello

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo il Mugello

1 Marc Marquez Ducati 270 2 Alex Marquez Ducati 230 3 Francesco Bagnaia Ducati 160 4 Franco Morbidelli Ducati 120 5 Di Giannantonio Ducati 120 6 Johann Zarco Honda 97 7 Marco Bezzecchi Aprilia 94

Prossima tappa: back to back all’Università di Assen

Il Motomondiale non si ferma. Dopo questa tre giorni intensa del Mugello si torna subito in pista nel giro di una settimana. Il calendario della MotoGP offre il back to back nei Paesi Bassi con il Gran Premio dell’Olanda sullo storica pista di Assen, l’università della moto, dal 27 al 29 giugno.