Jorge Lorenzo in takle sul dissing tra Valentino Rossi e Marquez: "Odio profondo, mia madre insultata"

Anche Jorge Lorenzo torna sulla grande rivalità con Valentino Rossi e Marc Marquez e svela diversi retroscena che riguardano l'odio dei tifosi esploso in un episodio nell'ultima gara di Valencia

Mancava solo lui, il terzo dei tre tenori degli anni d’oro della MotoGP. Anche Jorge Lorenzo è finalmente venuto alla scoperta dicendo la sua sulla rivalità acerrima che tra se, Valentino Rossi e Marc Marquez che ha contraddistinto gli anni 2010 del Motomondiale. Una rivalità che andava ben oltre la pista che è deflagrata raggiungendo il suo massimo tra Sepang e Valencia 2015, episodi più volte riaffiorati nell’ultimo periodo dopo alcune esternazioni del Dottore. Lorenzo ha parlato di un vero e proprio odio svelando il retroscena di un tifo spagnolo che preferiva il pilota di Tavullia ai due spangoli.

Rossi contro Marquez, dove eravamo rimasti

Difficile riannodare i fili di una rivalità che si trascina da anni. Quella tra Marc Marquez e Valentino Rossi con nel mezzo, per forza di cose Jorge Lorenzo che un Mondiale l’ha vinto proprio grazie ai bisticci tra il pilota di Cervera e quello di Tavullia che gli han portato in dote il titolo 2015. Nelle ultime settimane Valentino Rossi ha riscoperchiato il vaso di Pandora nel podcast Mig Babol, condotto dall’amico Andrea Migno, sviscerando per l’ennesima volta il feud contro Marc Marquez, nel 2015.

Marquez ha risposto con il “silenzio” a differenza di Maio Meregalli. Ma anche di Ramon Forcada, entrambi uomini Yamaha all’epoca dei fatti. Insomma all’appello su quella questione mancava solo Jorge Lorenzo…

Lorenzo racconta l’accesa rivalità con Rossi e Marquez

Jorge Lorenzo in un’intervista a ‘Duralavita‘ ha ricordato quegli anni in cui gareggiò per il titolo insieme a Marc Márquez e Valentino Rossi. L’atmosfera era molto diversa dalle buone vibrazioni di adesso, ed è stato particolarmente evidente nell’accoglienza che alcuni piloti hanno avuto da parte dei fan. Come racconta lo spagnolo:

“Quando ero rivale di Rossi. I tifosi erano molto divisi. C’era odio. C’era odio come si vede nel calcio. Quel 2015 è stato super drammatico, super forte a livello di emozioni , a livello di rivalità. Niente a che vedere con adesso”.

Lorenzo: “Tifosi spagnoli per Rossi, fischivano me e Marquez, insulti a mia madre”

Lorenzo poi è entrato nel vivo della questione e dei ricordi svelando più di un particolare e retroscena: “Nel paddock si respirava appieno la rivalità tra Lorenzo, Rossi, Márquez. Soprattutto nel 2015. A Valencia io avevo vinto la gara, Marquez secondo. Eravamo i piloti più veloci del pianeta e l’80% del pubblico spagnolo ci fischiava, perché erano tifosi di Rossi“.

Lorenzo va oltre raccontando un altro episodio molto crudo: “Ore dopo, mentre festeggiavamo il titolo con la mia famiglia, c’erano circa 50 tifosi dietro i cancelli del circuito che insultavano mia madre, dicendo qualcosa come se gli avessimo rubato il campionato. Erano spagnoli e rossisti”.