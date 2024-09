MotoGP, Marc Marquez zittisce Valentino Rossi e Maio Meregalli gli dà il colpo di grazia: "Ingenuo"

A Misano scoppia di nuovo la grana della faida tra Valentino Rossi e Marc Marquez, lo spagnolo ha risposto alle nuove accuse mosse dal Dottore e anche Maio Meregalli definito "soft" da Vale ha detto la sua con forza

Tutto è apparecchiato per il bis di Misano, tempo permettendo. Ma nel paddock e non solo del circuito intitolato a Marco Simoncelli ci sono ancora le scorie della faida tra Valentino Rossi e Marc Marquez riaperta qualche giorno fa dal Dottore con la ricostruzione sua sponte delle famose controversie del Mondiale MotoGP 2015. A rispondere per le rime, ma col suo stile, è stato Marc Marquez a margine della conferenza stampa del Gran Premio di Emilia Romagna. A dire la sua anche uno dei tanti terzi uomini chiamati in causa dal pilota di Tavullia, Maio Meregalli che non le ha mandate a dire pure lui.

Marquez rompe il silenzio sulle parole di Valentino Rossi

La settimana scorsa Valentino Rossi ha riaperto la faida del 2015 con Marc Marquez ricostruendo la vicenda dal suo punto di vista, con particolare attenzione al contestatissimo Gp di Malesia, nel podcast di Andrea Migno. Il pilota spagnolo ha risposto pan per focaccia al Dottore:

“In questo momento ho per la testa altri pensieri più importanti che perdere tempo con dichiarazioni di un altro pilota. La mia testa è concentrata sulla competizione. Cosa cerca Valentino dopo 10 anni? Chiedetelo a lui. A me non interessa. Ho cose più importanti a cui pensare che a queste guerre che non mi portano nulla“.

Mario Meregalli tirato in ballo da Rossi: “Io soft? Lui ingenuo!”

Nella ricostruzione di Valentino Rossi al podcast “Migbabol” moderato da Andrea Migno, nel parlare di quanto successo a Sepang nel 2015 dopo la gara, in Race Direction per l’indagine sul contatto con Marquez, il Dottore ha parlato della presenza definita “soft” al suo fianco dell’allora Team Director Yamaha Maio Meregalli.

Intervistato da FormulaPassion.it, Meregalli, ancora manager della casa di Iwata ha risposto per le rime alla definizione del suo atteggiamento da parte di Rossi: “Ognuno di noi ha un modo proprio per reagire, in quelle situazione se tu attacchi in Race Direction non penso che puoi ottenere qualcosa. Se lui ha ritenuto il mio modo di agire troppo soft, io posso pensare che lui è stato un po’ ingenuo ed è caduto nella trappola di Marquez”.