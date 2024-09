MotoGP, Pecco Bagnaia ha rischiato grosso: le immagini dello spaventoso incidente con Alex Marquez

Nel finale del Gp di Aragon Bagnaia in rimonta per il podio ha tentato l'attacco nei confronti di Alex Marquez che nel cercare di resistere si è scontrato con la Ducati di Pecco, i due sono finiti fuori e la moto dello spagnolo è passata sopra il campione del mondo in carica

Luca Fusco