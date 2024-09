MotoGP GP Emilia Romagna Misano 2024: orari, info, dove vederlo in tv, in diretta e in chiaro gratis

La lotta al titolo nella Moto GP prosegue con il secondo appuntamento di fila a Misano, stavolta GP Emilia Romagna. Bagnaia punta Martin per il sorpasso ma occhio a Marquez: il programma e le dirette in tv

Stessa pista, stesse emozioni. Il semaforo verde della MotoGP si riaccende di nuovo a Misano sulla pista intitolata al compianto Marco Simoncelli. Stavolta si corre il Gran Premio dell’Emilia Romagna, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale che sostituisce India e Kazakistan saltate dopo mille rinvii. Si rinnova quindi la sfida per il Mondiale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia con Marc Marquez terzo incomodo rilanciato dalle due vittorie in Spagna e proprio a Misano due settimane fa. Solito programma con una novità per la gara di domenica, anticipata di un’ora per evitare la contemporaneità con il Gran Premio di Formula 1 a Singapore.

Gp Misano 2: Bagnaia punta Martin, Marquez li insegue

Nelle ultime due gare è successo di tutto: l’incidente di Bagnaia con Alex Marquez ad Aragon aveva lanciato la fuga di Martin nel Mondiale, ma due settimane fa nella “prima” di Misano l’errore di Jorge col cambio di moto dopo poche gocce di pioggia ha rimescolato ancora le carte con Pecco di nuovo in scia. Ora nel Mondiale piloti Martin conserva un vantaggio di 7 punti su Pecco che nella seconda gara di casa consecutiva va a caccia della vittoria e del sorpasso.

Chi ne ha approfittato di più degli errori del duo Martin-Bagnaia è Marc Marquez che ha vinto le ultime due gare e comunque almeno matematicamente parlando è da considerare in lotta per il titolo al pari anche di Enea Bastianini. Le temperature saranno decisamene più basse rispetto al precedente Gran Premio di Misano dato il ciclone Boris che imperverserà sull’Italia nei prossimi giorni e il rischio pioggia è molto alto, soprattutto nella giornata di venerdì.

Gran Premio Misano, il programma completo

Giovedì 18 settembre

Ore 16: conferenza stampa piloti MotoGP Venerdì 20 settembre Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche Sabato 21 settembre Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race Domenica 22 settembre Ore 8.35: MotoGP – warm up

Ore 10: Moto3 – gara

Ore 11.15: Moto2 – gara

Ore 12.30: Grid

Ore 13: MotoGP – gara

Dove vedere la Moto GP: diretta tv e streaming

Tutti gli aventi della Moto GP saranno trasmessi in diretta esclusiva da Sky Sport (Sky Sport 1 – canale 201 e Sky Sport MotoGp – canale 208). Il fine settimana si potrà vedere anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Le qualifiche e la Sprint race saranno visibili in diretta anche su Tv8, mentre la domenica le gare saranno in chiaro solo in differita con questi orari: Moto 3 alle 13.05, Moto 2 alle 14.20 e MotoGp alle 16.05.