MotoGp Misano: Bagnaia e Alex Marquez, le scuse non spengono la polemica. Allarme Jorge Martin: "Sto male"

A Misano, Pecco Bagnaia chiede scusa ad Alex Marquez per le parole dure subito dopo l'incidente di Aragon ma non cambia idea sulle responsabilità dello spagnolo. Martin non sta bene, Marc Marquez carico a palla

Un gesto distensivo, di pace, un modo per sotterrare l’ascia di guerra. Il giovedì alla vigilia del week end del Gran Premio di San Marino e di Rimini è utile alla MotoGP per ritrovare un po’ di armonia intorno al caso dell’incidente tra Francesco Bagnaia e Alex Marquez. Che ovviamente ha tenuto banco nel media day a Misano. Intanto mentre Marc Marquez punta a concedere il bis dopo il dominio di Aragon c’è chi come Jorge Martin invece di godere del +23 nel Mondiale si mostra preoccupato per le sue condizioni di salute.

MotoGP Misano, Bagnaia chiede scusa a Marquez: “Ma non cambio idea”

Il back to back tra Aragon e Misano arriva forse al momento giusto per Pecco Bagnaia che deve rilanciarsi nella corsa al titolo e cancellare l’incubo spagnolo per l’incidente con Alex Marquez pieno di polemiche che lo ha fatto scivolare, è proprio il caso di dirlo, a -23 da Jorge Martin ora più che mai lanciato verso il Mondiale MotoGP.

Proprio per smorzare le tensioni e le polemiche, il campione in carica MotoGP ha voluto scusarsi pubblicamente per le dure parole usate nei confronti di Alex Marquez subito dopo la gara: “Vorrei chiedere scusa ad Alex per le parole che ho detto dopo la gara, ero in una situazione di molto nervosismo e arrabbiatura – ha detto a Sky – Non ho mai voluto far intendere che quello che è successo sia stato intenzionale: non mi ha voluto far cadere volontariamente”.

Bagnaia però al tempo stesso ha ribadito la sua lettura dell’incidente confermando le colpe, a suo modo di vedere, sullo spagnolo: “Non cambio idea sull’incidente: la caduta si poteva evitare se lui, appena arrivato il contatto, avesse chiuso il gas. Ma è il passato, guardiamo avanti. Le mie condizioni? Non sento di poter muovere il mio corpo come vorrei, ho avuto 170 kg sulla spalla e l’impatto è stato forte. Sono stato fortunato a non rompermi nessun osso, ma i legamenti stanno soffrendo un po’. Fisicamente non sono al 100%, ho abbastanza male un po’ ovunque ma principalmente a spalla, collo e schiena. Però stringiamo i denti”.

Misano, Alex Marquez: “Dette cose sbagliate sul mio conto”

Settimana in copertina per Alex Marquez, quasi più del fratello Marc che pure ad Aragon ha dominato il week end. Suo malgrado il fratello minore ha accettato di buon grado le scuse pubbliche di Bagnaia per quanto riguarda le accuse sulla volontarietà dell’incidente ma ha voluto allo stesso tempo togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Capito chiuso per me, ci siamo chiariti. Abbiamo parlato in privato troppo tardi, era meglio farlo prima delle interviste – ha detto Alex a Sky – Ma non ho alcun problema con Pecco, guido per restare davanti, non per far cadere gli avversari. Rispetto le opinioni di tutti ma si è esagerato”.

Motogp, Jorge Martin lancia l’allarme: “Sono stato male, ho vomitato”

E se Francesco Bagnaia non è al meglio dopo la caduta rovinosa di Aragon, c’è di nuovo che anche il suo rivale per il titolo Mondiale, Jorge Martin non se la passa meglio nonostante i 23 punti di vantaggio in classifica. Lo spagnolo oggi ha confessato di avere dei problemi di salute, probabilmente uno virus influenzale, che lo ha messo ko la notte scorsa: “Ho vomitato tutta la notte, sto male, speriamo di mettermi a posto per le prove e fare un buon lavoro”.

Su quanto successo ad Aragon, Martin pensa esclusivamente al week end in pista a Misano: “E’ bello essere qua, vado forte. Attorno alle gare in Spagna e in Italia c’è sempre molto rumore ma io voglio concentrarmi per fare il massimo assieme alla mia squadra”

Marc Marquez: “Mondiale riaperto? Se lo giocano Bagnaia e Martin”

Chi arriva a Misano col morale a mille è sicuramente Marc Marquez che ad Aragon ha fatto man bassa dominando in lungo e largo tutto il week end e soprattutto tornando a vincere mille giorni e 65 gare dopo l’ultima gioia. A chi pensa che lo spagnolo possa rientrare nella corsa al titolo, lui risponde seccamente: “Per me la corsa sarà a due, Pecco e Jorge sono sempre lì ed è la differenza principale tra me e loro”.

Ma sicuramente è un Marquez più consapevole adesso rispetto a un anno o semplicemente qualche mese fa: “Quando ho provato per la prima volta la Ducati nei test mi sono reso conto che la decisione che avevo preso era quella giusta. Misano mi ricorda di più le sensazioni del Red Bull Ring, credo siano più realistiche rispetto ad Aragon. Ma spero di essere comunque in lotta con i miei più diretti avversari”.