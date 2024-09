MotoGp Misano: orario, info, dove vedere in tv il Gran Premio di San Marino

Pecco Bagnaia cerca il riscatto a Misano, davanti al pubblico di casa: la possibilità di riscattare la caduta di Aragon, dopo le polemiche con Marquez.

Dopo la caduta di Aragon, figlia del discusso contatto con Alex Marquez, Pecco Bagnaia è pronto a rilanciarsi nella sua Misano, dopo essere scivolato a -23 da Jorge Martin nel Mondiale piloti MotoGP. Il Motomondiale riparte con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che segna una tappa fondamentale per la corsa al titolo. Scopri qui di seguito dove vedere prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta tv e live in streaming.

MotoGP Misano: Marquez per il bis, Bagnaia per il riscatto, Martin per il titolo

I tre tenori sono attesi per motivi diversi alla prima delle due gare previste dalla MotoGP a Misano dove infatti si correrà anche tra due settimane per il Gran Premio che sostituisce la corsa cancellata in India. Marc Marquez arriva nella riviera romagnola sulle ali dell’entusiasmo per il ritorno alla vittoria, doppia, ad Aragon dove ha dominato Sprint e gara. Come detto invece Pecco Bagnaia deve rilanciarsi nella corsa al titolo dopo l’incubo spagnolo per l’incidente con Alex Marquez pieno di accuse e polemiche che lo ha fatto scivolare, è proprio il caso di dirlo, a -23 da Jorge Martin ora più che mai lanciato verso il Mondiale MotoGP.

Incidente Bagnaia-Marquez, Gigi Dall’Igna spegne le polemiche

“Un vero peccato perdere punti così preziosi, – ha dichiarato dopo Aragon Gigi Dall’Igna, punta di diamante del team Ducati – e lo è ancora di più per il modo in cui è avvenuto. Anche perché, dopo le vicissitudini del fine settimana alle quali Pecco e la sua squadra avevano comunque saputo reagire, il nostro campione si preparava a recuperare un podio con la tenacia di chi non si arrende mai, dopo una partenza complicata ancora una volta a causa di una griglia di partenza sporca. Polemiche? Una pagina che deve essere dimenticata al più presto: stiamo entrando nella fase cruciale del Mondiale, nella quale dobbiamo mantenere positività e concentrazione”.

Motogp, dove vedere il Gran Premio di San Marino in tv e streaming

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà trasmesso in diretta tv sui canali 201 e 208 di Sky Sport e in chiaro su TV8, con ampio pre gara dalle 13 e partenza prevista per le 14. Su Sky e TV8 avrete modo di seguire anche la Sprint Race del sabato, a partire dalle 15. Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e gratis su TV8.it: le rispettive applicazioni sono scaricabili gratuitamente su smartphone e tablet, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Per quanto concerne il canale 8 del digitale terrestre, basterà cliccare sulla sezione dedicata agli eventi in diretta e selezionare la finestra di riferimento.

Tutti gli orari del weekend di Misano

Dalle prime prove libere del venerdì alle qualifiche del sabato, fino ad arrivare all’attesissima gara domenicale, con i riflettori puntati su Pecco Bagnaia e Jorge Martin, senza dimenticare il “sempreverde” Marc Marquez, tornato alla vittoria nell’ultimo weekend di Aragon. Occhio alle indicazioni che arriveranno dalla sprint race, in programma sabato alle or 15, mentre il gran premio andrà in scena domenica alle ore 14.

Qui di seguito tutti gli orari della MotoGp per il weekend di Misano: