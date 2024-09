MotoGP, diretta GP Aragon LIVE: Marquez in fuga per la vittoria, Martin solitario secondo, Bagnaia risale

Cronaca in diretta

Tutto pronto per la classe regina del Motomondiale, la MotoGP: dopo il successo in Sprint, Marquez vuole mettere ancora il suo sigillo su questo Gran Premio di Aragon.

Il pilota spagnolo partirá in pole davanti a Acosta e Bagnaia, quarto Martin. Per l'italiano importante non perdere troppi punti per la lotta mondiale, con i due iberici che hanno dimostrato, nella Sprint, di avere piú ritmo.

Sará fondamentale, come nelle precedenti due gara di Moto 3 e Moto 2, la scelta delle gomme: la pista é stata ripulita sicuramente dalle precedenti sfide, ma l'usura della gomma é risultata un fattore da non sottovalutare.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

GIRO 12. Bagnaia entra in staccata, portandosi in quarta posizione. Ritiro per Vinales.

La MotoGP torna in pista dopo la Sprint di ieri dominata da Marc Marquez con il Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Pecco Bagnaia cerca la rivincita dopo la debacle nella gara veloce per riprendere la vetta della classifica piloti da Jorge Martin, ora attualmente così composta:

1 J. Martin Ducati 279 2 F. Bagnaia Ducati 276 3 E. Bastianini Ducati 217 4 M. Marquez Ducati 204 5 M. Viñales Aprilia 139

Ieri Marc Marquez è tornato alla vittoria nella Sprint Race del Gp di Aragon. Su una delle sue piste preferite lo spagnolo ha dominato la gara veloce come già fatto nelle prove e in qualifica riabbracciando il successo che gli mancava da oltre mille giorni e 65 gare. Prima vittoria su Ducati per lui. Podio tutto spagnolo con Jorge Martin secondo e Pedro Acosta terzo. Giornata da dimenticare per Bagnaia che parte male e finisce peggio. Pecco solo 9° al traguardo viene così scavalcato da Martinator che ora ha 3 punti di vantaggio nella classifica mondiale piloti.

Quest’oggi Marquez ci riproverà partendo nuovamente dalla pole dove ha rifilato quasi un secondo a tutti gli altri: 840 millesimi a Pedro Acosta e 842 millesimi a Pecco Bagnaia che partiranno in prima fila. Jorge Martin partirà in 2^ fila col quarto tempo davanti ad Alex Marquez e Morbidelli. 13° Bezzecchi e 14° Bastianini . Il GP di Aragon si corre sull’omonimo circuito. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 1 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. M. Marquez 1:46.766

Ducati 2. P. Acosta 1:47.606

KTM 3. F. Bagnaia 1:47.608

Ducati 2ª fila 4. J. Martin 1:47.642

Ducati 5. A. Marquez 1:47.807

Ducati 6. F. Morbidelli 1:48.114

Ducati 3ª fila 7. B. Binder 1:48.492

KTM 8. M. Oliveira 1:48.550

Aprilia 9. R. Fernandez 1:48.923

Aprilia 4ª fila 10. J. Zarco 1:49.080

Honda 11. A. Espargaró 1:49.707

Aprilia 12. M. Viñales 1:50.526

Aprilia 5ª fila 13. M. Bezzecchi 1:48.086

Ducati 14. E. Bastianini 1:48.542

Ducati 15. J. Miller 1:48.649

KTM 6ª fila 16. F. Di Giannantonio 1:48.687

Ducati 17. F. Quartararo 1:48.775

Yamaha 18. T. Nakagami 1:49.081

Honda 7ª fila 19. A. Fernandez 1:49.238

KTM 20. L. Marini 1:49.802

Honda 21. A. Rins 1:49.872

Yamaha 8ª fila 22. J. Mir 1:50.120

Honda