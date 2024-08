MotoGP Aragon: Marquez domina la Sprint e torna a vincere. Disastro Bagnaia, Martin secondo lo supera in classifica

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sull'omonimo circuito. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma per le 15.00 di sabato 31 agosto 2024a

Finalmente! Marc Marquez torna alla vittoria. Lo fa nella Sprint Race del Gp di Aragon. Su una delle sue piste preferite lo spagnolo ha dominato la gara veloce come già fatto nelle prove e in qualifica riabbracciando il successo che gli mancava da oltre mille giorni e 65 gare. Prima vittoria su Ducati per lui. Podio tutto spagnolo con Jorge Martin secondo e Pedro Acosta terzo. Giornata da dimenticare per Bagnaia che parte male e finisce peggio. Pecco solo 9° al traguardo viene così scavalcato da Martinator che ora ha 3 punti di vantaggio nella classifica mondiale piloti.

Ai piedi del podio ancora Spagna e penisola iberica con 4° Alex Marquez, 5° Oliveira, 6° Binder, 7° Bastianini in gran rimonta dalle retrovie, 8° Quartararo che nel finale ha passato Pecco, 10° Bezzecchi. Fuori Morbidelli nelle prime fasi come anche Aleix Espargaro.

SPRINT GP ARAGON – Marquez parte bene dalla pole e tiene la testa. A differenza di Bagnaia che intraversa la moto allo start e si ritrova a girare in sesta posizione. Vanno già invece Aleix Espargaro e Morbidelli. Pecco intanto si riprende subito: passa Oliveira e Alex Marquez e si rimette all’inseguimento del terzetto di testa dove Marquez comanda su Martin e Pedro Acosta.

La foga di rimontare tradisce Bagnaia che sbaglia e si ritrova rispedito al 6° posto dietro Alex e Oliveira. Davanti invece l’altro Marc, Marquez va via che è un piacere mettendo un secondo tra se e il duo Martin-Acosta. Davvero irriconoscibile Pecco che continua a sbagliare e viene infilato anche da Binder.

In testa Marquez vola e aumenta giro dopo giro il vantaggio su Martin che ha il solo compito di tenere a bada Acosta. Nelle retrovie anche Bastianini supera un Bagnaia in crisi nera.