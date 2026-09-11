- Nome: circuito Marco Simoncelli
- Località: Misano Adriatico (Italia)
- Coordinate geografiche: 43°57′40.95″N 12°41′09.45″E
- Lunghezza del circuito: 4,226 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 27
- Lunghezza gran premio 2026: 109,98 km
- Curve totali: 16
- Curve a destra: 10
- Curve a sinistra: 6
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 1972
- Record della pista: 1:30.877 stabilito da Francesco Bagnaia (Ducati) nel 2024
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3, SBK
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Misano?
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4,226 km
- Quanti giri sono previsti per il Gp di San Marino di MotoGP?
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27
- Quanti km è lungo il Gp di San Marino del Motomondiale?
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114,102 km