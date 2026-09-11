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Misano Adriatico, le caratteristiche del circuito Marco Simoncelli dove si corre il Gp di San Marino del Motomondiale

Video scheda sulla pista di Misano: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia

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  • Nome: circuito Marco Simoncelli
  • Località: Misano Adriatico (Italia)
  • Coordinate geografiche: 43°57′40.95″N 12°41′09.45″E
  • Lunghezza del circuito: 4,226 km
  • Giri previsti MotoGP 2026: 27
  • Lunghezza gran premio 2026: 109,98 km
  • Curve totali: 16
  • Curve a destra: 10
  • Curve a sinistra: 6
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 1972
  • Record della pista: 1:30.877 stabilito da Francesco Bagnaia (Ducati) nel 2024
  • Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3, SBK

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Misano?

4,226 km

Quanti giri sono previsti per il Gp di San Marino di MotoGP?

27

Quanti km è lungo il Gp di San Marino del Motomondiale?

114,102 km

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