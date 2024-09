Luca Salvadori, l'omaggio di Bagnaia è da brividi come il gesto del team rivale: "Questo campionato è tuo"

Il mondo del motociclismo e non solo rende omaggio a Luca Salvadori, il pilota e Youtuber morto per le conseguenze di una caduta in Germania. Toccante il ricordo di Pecco Bagnaia e il gesto del team rivale nel National Trophy 1000

Non c’era la MotoGp, non c’era Superbike. Una domenica di apparente “riposo” per gli appassionati del motociclismo. Che invece è stato travolto dalla notizia ferale della morte di Luca Salvadori, il pilota 32enne milanese rimasto vittima di un incidente il giorno prima durante una gara su un circuito stradale in Germania e spentosi nella notte per le ferite riportate.

Il mondo delle moto ha accusato il colpo perchè tutti conoscevano Luca, influencer e Youtuber delle due ruote. Lo conoscevano bene i piloti, da Jorge Martin a Marc Marquez che gli hanno dedicato post e storie sui social ma quella di Pecco Bagnaia è stata particolare mentre tutto il motorsport lo ha omaggiato. Particolare l’iniziativa del team rivale di Salvadori nel campionato italiano: ha deciso di ritararsi.

Motociclismo in lutto per la morte di Luca Salvadori

L’incidente fatale a Luca Salvadori è avvenuto sabato nella tappa tedesca dell’IRRC, il campionato europeo di corse su strada. Il centauro milanese è rimasto coinvolto nella caduta del tedesco Didier Grams alla fine del primo giro della classe SBK/STK 1000. Inutile il trasportato in ospedale e le cure dei medici, Luca è morto nella notte tra sabato e domenica per le gravi lesioni riportate. Luca Salvadori 32 anni, milanese, una vita passata in sella, pilota che ha corso nel CIV (Campionato Italiano Velocità), e in tantissime categorie con tanto di partecipazione al Motomondiale, sulla MotoE di Pramac, nel 2023. Ma soprattutto Luca era conosciuto e ben voluto da tutto il mondo del motociclismo. Negli ultimi anni si era “inventato” Youtuber raccontando in modo professionale e ironico il suo mondo. Il suo canale YouTube era cresciuto anno dopo anno, fino a sfiorare i 600.000 iscritti e vantava quasi mezzo milione di followers su Instagram. In totale Salvadori aveva caricato oltre 700 video. Fonte: Getty

Luca Salvadori, il post da brividi di Pecco Bagnaia

Lo scorso luglio durante la sosta del MotoMondiale aveva partecipato alla WDW, la grande festa della Ducati a Misano dove aveva potuto scendere in pista coi mostri sacri della MotoGP, da Jorge Martin a Marc Marquez passando per campione del mondo in carica Francesco Bagnaia.

In particolare Pecco Bagnaia ha voluto ricordare Luca Salvadori con un lungo post su Instagram: “Luca non mancherà solo a me, mancherà a tutti perché persone così sono fondamentali nel nostro mondo iniziando qualcosa che non era mai stato fatto, spingendo molte più persone a seguire questo meraviglioso sport in una maniera diversa… quasi più da vicino di quanto possa farlo una televisione. È riuscito a fare della sua passione un lavoro e ci metteva tutto se stesso, senza mai mollare, credendoci sempre”.

Bagnaia prosegue: “Luca Salvadori era diventato un punto di riferimento, non solo per me, ma per tutti gli appassionati del motorsport. In un mondo che funziona un po’ al contrario, dove il successo non sempre viene perdonato, commentava sempre in maniera oggettiva ogni gara, sessione, accaduto. Quando mi veniva proposto di essere intervistato o di fare quattro chiacchiere ero sempre contento di poter condividere pensieri con lui, perché era una persona estremamente positiva… una di quelle persone che ti vien voglia di ascoltare perché trasmettono un enorme passione per ciò che fanno ed è un privilegio per pochi”.

Infine il due volte campione del mondo della MotoGP racconta un aneddoto con Luca Salvadori: “Non dimenticherò mai quei tre giri in pista a Portimao fatti insieme… una volta tornati ai box era estasiato, poche volte ho visto qualcuno più felice di così”.

Il toccante post della fidanzata Veronica e l’omaggio del team di papà Maurizio in F2

“Per me tu sei questo sorriso, per sempre” ha scritto su Instagram la compagna di Luca Salvadori, Veronica Culcasi. Un toccante post che ha subito fatto incetta di messaggi di conforto e condoglianze verso la fidanzata del pilota milanese.

Da brividi un po’ come l’incredibile coincidenza che ha visto proprio nel giorno in cui è morto Luca Salvadori, la vittoria di Richard Verschoor del team Trident nella Feature Race della F2 a Baku. Il padre di Luca, Maurizio Salvadori, infatti oltre a essere un importante discografico, è un imprenditore del mondo del motorsport, fondatore e direttore appunto della scuderia Trident, attiva in Formula 2, Formula 3 e Formula Regional.

Ieri il team di Salvadori ha deciso comunque di scendere in pista in Azerbaijan per omaggiare Luca nel migliore dei modi ed è arrivata una grande vittoria che il team manager Giacomo Ricci ha festeggiato sul podio indicando con il dito al cielo proprio il motociclista milanese figlio del patron della scuderia. Questa la nota:

«Trident si stringe a Monica Allegranzi e Maurizio Salvadori nel comunicare con dolore la scomparsa del figlio Luca Salvadori, coinvolto ieri in un incidente mortale durante una gara dell’IRRC in Germania. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione. Trident tutta è vicina alla famiglia e agli affetti di Luca».

Luca Salvadori, la decisione dei “rivali” Gianluca Galesi e Filippo Rovelli: “Non gareggiamo”

In queste ore sono stati davvero tanti i messaggi, gli omaggi, i ricordi e i post per Luca Salvadori, da Marc Marquez a Jorge Martin passando per la Ducati. Un mondo che lo amava come lui amava il mondo del motociclismo. Ma il gesto, l’omaggio più bello lo han fatto Gianluca Galesi, patron del team Pistard e il suo pilota Filippo Rovelli, diretto concorrente di Luca nella corsa al titolo del campionato National Trophy 1000 targato Moto Club Spoleto: