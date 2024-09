Tragedia moto, Luca Salvadori muore dopo un incidente in Germania: pilota e influencer, il post della fidanzata

Lutto nel mondo del motociclismo: Luca Salvadori, pilota di MotoE ed influencer, è deceduto in Germania per le ferite riportate nell’incidente occorsogli sabato pomeriggio sul tracciato stradale di Frohburg.

La domenica dei motori viene squarciata dalla notizia della morte tragica di Luca Salvatori. Motociclista e Youtuber di 32 anni che ha perso la vita in un incidente in Germania durante una gara su strada per la precisione sul tracciato di Frohburg nel corso di una delle gare della tappa finale dell’IRRC (International Road Racing Championship).

Motociclismo in lutto, morto Luca Salvadori: la dinamica

L'incidente fatale è avvenuto ieri nella tappa tedesca dell'IRRC, il campionato europeo di corse su strada. Alla fine del primo giro della classe SBK/STK 1000, il tedesco Didier Grams, pilota di casa, è caduto nella veloce curva a sinistra davanti al paddock. Anche l'italiano Luca Salvadori, che era tornato a partecipare all'IRRC, è stato coinvolto nell'incidente. È stato subito chiaro che le conseguenze erano gravi. Trasportato in ospedale, il pilota sarebbe morto nella notte per le gravi lesioni riportate. Gli organizzatori hanno annunciato la notizia ai piloti partecipanti alla 61° edizione di questa competizione, lasciando loro libertà di correre o meno. L'evento andrà avanti comunque.

Chi era Luca Salvadori: influencer delle moto, aveva corso con Bagnaia e Marquez

Luca Salvadori 32 anni, milanese, una vita passata in sella, pilota che ha corso nel CIV, e in tantissime categorie con tanto di partecipazione al Motomondiale, sulla MotoE di Pramac, nel 2023. Di recente si era innamorato delle corse su strada e sognava la partecipazione al Tourist Trophy. Lo scorso fine settimana Luca Salvadori aveva vinto sul bagnato una prova del National Trophy, sempre guidando la Ducati Panigale.

La sua passione negli ultimi anni era diventata anche un lavoro “digitale”. Infatti era molto attivo sui social con un canale YouTube e vantava quasi mezzo milione di followers su Instagram. Lo scorso luglio durante la sosta del Mondiale MotoGP aveva partecipato alla WDW, la grande festa della Ducati a Misano dove aveva potuto scendere in pista coi mostri sacri, da Pecco Bagnaia a Marc Marquez.

Morte Luca Salvadori, il toccante post della fidanzata Veronica Culcasi

“Per me tu sei questo sorriso, per sempre” ha scritto su Instagram la compagna di Luca Salvadori, Veronica Culcasi. Un toccante post che ha subito fatto incetta di messaggi di conforto e condoglianze verso la fidanzata del pilota milanese. Il padre di Luca, Maurizio Salvadori, importante discografico, è una imprenditore del mondo del motorsport, fondatore e direttore della Trident Motorsport, scuderia automobilistica attiva in Formula 2, Formula 3 e Formula Regional.