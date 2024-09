MotoGP Misano, Bagnaia: "Ecco perchè Marquez mi ha battuto". Martin spiega l'errore del cambio moto

Umori differenti per i protagonisti del Mondiale MotoGP dopo la gara di Misano. Bagnaia spiega perchè non è riuscito a lottare con Marquez; Martin fa mea culpa e racconta la scelta di fermarsi dopo le prime gocce d'acqua

Due facce della stessa medaglia. In costante lotta per il Mondiale MotoGP da due anni a questa parte. Oggi due umori completamente diversi per Francesco Bagnaia e Jorge Martin alla fine del Gran Premio di San Marino e Rimini. Misano beffarda per il leader della classifica. Martinator fa mea culta per il cambio moto alle prime gocce d’acqua. Pecco spiega il suo finale remissivo alle spalle del vincitore Marc Marquez. Le loro impressioni alla fine di una gara pazza.

Gp Misano, Bagnaia: “Quando ho visto Martin ai box la mia gara è cambiata”

Non appare contento Francesco Bagnaia ai microfoni del dopo gara. Nonostante il tripudio tutto per lui di Misano tinta di rosso Ducati, Pecco mastica amaro per non aver centrato la vittoria a casa sua, nè ieri nella Sprint, nè oggi in gara. Eppure il due volte campione del mondo può consolarsi coi 19 punti rosicchiati a Martin in classifica mondiale. Ed è quello il punto di partenza ma anche di arrivo della sua analisi di gara: “Quando ha iniziato a piovere e ho visto che Martin entrava ai box la mia gara è cambiata, certo volevo vincere perchè preferisco sempre vincere e non fare più punti ma in questo caso è stato diverso”.

Bagnaia analizza la sua gara chiusa al 2° posto dietro Marc Marquez: “è sicuramente andata meglio di ieri, dove la possibilità di vincere c’era e non l’ho colta. Anche oggi era possibile ma per battere Marc che è troppo in forma bisognava essere al 100% e io in questo momento non lo sono. Poi nel finale ho visto che Enea si era staccato, mi sono deconcentrato e ho sentito più dolore. Sono contento che tra due settimane si tornerà a Misano, sicuramente starò al massimo e mi potrò giocare la vittoria”.

Mea culpa Jorge Martin: “Ho deciso io di cambiare moto, sono stato precipitoso”

Se Bagnaia mastica amaro per non aver vinto, figurarsi come è scuro in volto Jorge Martin che per una scelta quanto mai azzardata, forse anche sciagurata, ha gettato alle ortiche il tesoretto di punti su Pecco guadagnati appena una settimana ad Aragon. Martinator è chiaro nel fare mea culpa: “È chiaro che è stato un errore di strategia mio. Se avessi avuto più chiare le condizioni meteo forse non mi sarei fermato, avrei dovuto aspettare, magari marcare Bagnaia nelle scelte, forse anche ascoltare di più il box, lo so e accetto le critiche”.

Martin racconta come dopo il doppio cambio di moto, tornato sulle gomme d’asciutto la sua gara fosse comunque finita: “Dopo che ho sbagliato ho provato a fare il massimo ma ero dietro un gruppo che non potevo sorpassare (il gruppo di testa in quanto doppiato, ndr) per evitare di prendere la bandiera nera e quindi ho aspettato la fine della gara tenendomi un punticino”. Martin prova a consolare se stesso: “Almeno sono stato veloce, me la sarei giocata con Pecco sull’asciutto, questo è l’importante”