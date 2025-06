MotoGP, Bagnaia si gioca tutto nel fortino Mugello per battere Marquez e pubblica il duro sfogo con Dall'Igna

Francesco Bagnaia si avvicina con fiducia al Gran Premio d'Italia nella "sua" Mugello dove è reduce da tre vittorie di fila, obiettivo vincere e battere Marquez. Pecco pubblica lo sfogo con Dall'Igna

La MotoGP è pronta a tornare, a riaccendere i motori su un Mondiale sempre più griffato Marquez. Prima tappa in Italia per il Motomondiale che è di scena al Mugello. Una gara importante, nodo cruciale per Francesco Bagnaia. Pecco sul circuito toscano è imbattibile o quasi. Pecco vuole dare un segnale importante, vuole riuscire a battere Marc cosa che finora non gli è mai riuscita.

Ad Aragon segnali timidi di ripresa che fanno ben sperare. Specie dopo la sfuriata che lo stesso pilota torinese ha messo nel suo appuntamento social e che ha portato al cambio freno che tanto gli ha fatto bene tra Sprint e GP. Si riparte da lì, sperando che il Mugello riaccenda la magia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bagnaia: il Mugello come la coperta di Linus

Punti di differenza 93. Ironia della sorte il numero di Marc Marquez. Questa è la differenza nella classifica mondiale piloti tra Bagnaia e lo spagnolo. Di mezzo c’è anche il fratello Alex che con la GP24 fa cose che Pecco con la GP25 non riesce minimamente a fare. Una sofferenza assoluta per il due volte campione del mondo della MotoGP che si avvicina al Mugello con la speranza di chi sa di avere nel circuito toscano una sorta di coperta di Linus.

Bagnaia vince ininterrottamente in Toscana dal 2022: tre successi di fila, striscia ancora aperta e che Pecco vuole tenere tale nell’edizione 2025. Ci spera, ci crede il pilota torinese della Ducati. Per rilanciare il suo Mondiale. “Devo sapere di poter andare al Mugello per vincere” ha detto subito dopo la gara di Aragon che gli ha ridato fiducia così come i nuovi dischi dei freni sulla sua GP25.

Pecco si sfoga con Dall’Igna: “Sempre la stessa storia”

In Spagna, ad Aragon, Bagnaia stava per vivere un altro week end da dimenticare. Sarebbe stato il terzo di fila dopo le cadute a ripetizione di Le Mans e Silverstone. E di fatto nella Sprint, Pecco aveva trovato le solite difficoltà tanto da finire addirittura fuori dalla zona punti, uno smacco per lui visto che l’altro, Marc Marquez dominava pole, Sprint e avrebbe fatto la stessa cosa anche con la gara il giorno dopo.

Nel consueto appuntamento con i suoi fan, “Under the helmet” su You Tube, Bagnaia ha pubblicato alcuni momenti della trasferta spagnola. Tra questi ha inserito anche uno sfogo diretto con i suoi meccanici nel box Ducati alla presenza “silente” di Gigi Dall’Igna in cui Pecco non è andato per il sottile:

“Sempre la stessa storia, sempre uguale, io provo a essere il più positivo possibile, ma se io vedo che dall’inizio dell’anno ad oggi sono passate 8 sprint e 7 gare, e la situazione è sempre uguale, ca**o!”

Da quello sfogo è arrivata l’imbeccata per il cambio dei dischi dei freni passando dai 340 mm di diametro scelta condivisa da tutti o quasi i piloti a una soluzione “anomala”, impiegando dischi più grandi da 355 mm che sul davanti hanno ridato feeling a Bagnaia che infatti domenica ha reagito tornando sul podio.

Gp Mugello: Nakagami al posto di Marini, torna Ai Ogura

Due ritorni, in un certo senso, per il Gran Premio d’Italia al Mugello. Sarà il tester giapponese Takaaki Nakagami a sostituire l’infortunato Luca Marini in sella alla Honda RC213V nel prossimo week end. Marini è ancora in convalescenza dopo il terribile incidente di cui è stato vittima in Giappone nei test per la 8 ore di Suzuka. Sono ancora molto incerti i tempi di recupero del fratello di Valentino Rossi.

Nakagami, fino allo scorso anno pilota titolare Honda LCR, ha già corso quest’anno a Le Mans come wild card, chiudendo sesto. C’è un altro ritorno, stavolta di un titolare: Ai Ogura attende l’esito dell’ultimo controllo medico da parte del dottor Charte che lo dichiari “fit to race”. Alla finestra c’è sempre Danilo Petrucci che si tiene pronto per balzare in sella all’Aprilia del team Trackhouse.

MotoGP: Jorge Martin, è tornata la voglia, il post

Intanto dalla sua lunga convalescenza Jorge Martin ha fatto sapere che il suo ritorno in pista è sempre più vicino. In un post il campione del mondo in carica ha messo una foto di se sull’Aprilia nell’unica gara fin qui disputata, in Qatar, prima dell’ennesimo infortunio, caduto e investito da Di Giannantonio.

“Ora si fa sul serio! Ho tanta voglia di tornare” ha scritto Martinator, un messaggio e una foto che anche dopo la sua partecipazione alla festa Aprilia a Misano sanno di disgelo con la casa di Borgo Panigale dopo che lo spagnolo aveva comunicato di voler applicare la clausola di uscita dal suo contratto con Aprilia per andare altrove, probabilmente Honda. Alimentando diverse voci di mercato piloti.