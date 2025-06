Ducati, Dall’Igna e la sentenza su Marquez: “Poteva fare anche di più”. Il sorriso contagioso di Bagnaia

Tutta la soddisfazione di Dall'Igna dopo il weekend perfetto di Aragona, che ha visto Marc Marquez confermarsi irraggiungibile per gli avversari, come sostenuto dal direttore generale di Ducati

È un Luigi Dall’Igna estremamente soddisfatto quello che ha parlato durante il consueto Race Review dopo l’ennesimo weekend ricco di soddisfazioni in questa stagione di MotoGp. Il direttore generale ha infatti commentato il podio tutto Ducati ad Aragon, esaltando un Marc Marquez lanciatissimo verso il suo nono titolo mondiale e spendendo anche belle parole per Francesco Bagnaia, che in Spagna ha ritrovato il sorriso.

Dall’Igna: “Marquez senza rivali”

“Questo splendido podio Ducati fa brillare ancor di più la vittoria di Marc in un fine settimana dominato dal primo all’ultimo giorno”, è un Luigi Dall’Igna entusiasta quello che si è presentato al Race Review dopo il weekend perfetto ad Aragon. Un weekend che ha avuto in Marc Marquez il protagonista assoluto e i cui risultati non devono essere sminuiti dalla moto più veloce del circus.

Dall’Igna ha infatti riempito di elogi il proprio pilota, affermando che nessuno al momento possa tenergli testa: “Senza rivali, un weekend perfetto che esalta il suo talento, una tranquillità e una scioltezza disarmante che racchiudono l’ennesimo capolavoro, una facilità di vittoria che non deve sminuire il valore di quanto si è visto”.

Secondo Dall’Igna domenica Marquez non ha nemmeno mostrato tutto il proprio strapotere, gestendo al meglio e senza rischi la gara: “Domenica ne aveva decisamente di più e la sensazione è che potesse darne anche di più: ha saputo gestire e spingere nei momenti decisivi mantenendo sempre tutto sotto controllo e imponendosi anche con un approccio razionale e non solo istintivo, da vero campione”.

Dall’Igna: “Felice per Bagnaia”

Il weekend di Aragona ci ha restituito anche un Francesco Bagnaia finalmente sorridente dopo il podio (terzo posto) riconquistato dopo due gran premi deludenti. Un sorriso che ha contagiato anche Dall’Igna, felice per il proprio pilota: “Ciò che ci vuole per farmi davvero contento è anche un Pecco ritrovato, la sua reazione e finalmente il suo sorriso. Ha combattuto, ha tenuto duro, ha guidato bene ed ha anche sfiorato il secondo posto lottando per le posizioni che contano, fra i protagonisti come dovrebbe sempre essere. Domenica ha riacquistato quella fiducia e quella confidenza in sé e nella moto che avevano lasciato il posto allo sconforto e all’amarezza delle ultime gare. È proprio un sollievo”.

Dall’Igna loda anche Alex Marquez

Il direttore generale ha poi esaltato anche il lavoro di Alex Marquez, ormai stabile al secondo posto in classifica e primo vero “umano” alle spalle del fratello Marc in questa stagione: “Eccellente Alex, anche domenica. Incredibile costanza di risultati la sua, un grande talento che sta crescendo velocemente per esperienza e capacità di gestione delle proprie risorse”.

Belle parole anche per Franco Morbidelli e la giovane promessa Fermín Aldeguer: “Morbidelli e Aldeguer, un’entusiasmante lotta fra la giovane promessa già stabilmente protagonista in MotoGP e la classe del veterano tornato con merito nelle posizioni di vertice. Tutti loro ben rappresentano la grande famiglia Ducati e l’encomiabile lavoro delle rispettive squadre in una generale condivisione di passione ed innovazione, impegno e soluzioni”.