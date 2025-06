MotoGP diretta GP Aragon LIVE: Marc Marquez dalla pole per una vittoria che sembra annunciata, Bagnaia provaci

MARQUEZ IN POLE - Per adesso è Marc Marquez a fare uno sport a parte in questa prima parte di stagione. Nel sabato di Aragon, il pilota della Ducati ha fatto pole nelle qualifiche e ha vinto la Sprint. Ha dato 2 decimi al fratello Alex e vuole giocarsi, in solitaria, la vittoria di questa 8a tappa del Mondiale. Un Marquez sicuro leader del Mondiale anche se, è giusto dirlo, Marc non vince una gara della domenica dal 13 aprile in realtà. Ad Jerez ha vinto suo fratello Aelx, Zarco si è imposto a Le Mans poi c'è stato il capolavoro di Bezzecchi a Silverstone.

13:21