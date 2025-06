Ultimo aggiornamento: 09-06-2025 09:21

Circuito Aragon, 9 giugno 2025 – Il week end del Gran Premio di Aragon non finisce mai. Giornata di test per la MotoGP sul circuito spagnolo all’indomani del dominio assoluto di Marc Marquez che ha fatto filotto dal venerdì alla domenica con pole, Sprint e vittoria in gara. Dalle 10 alle 18 tutti in pista per migliorare e cercare conferme come nel caso di Pecco Bagnaia dopo il podio di ieri.

