MotoGP, pagelle e classifica piloti dopo Sprint Assen: Marquez nona sinfonia, Martin guarda Bezzecchi, deriva Bagnaia

Marc Marquez ha vinto la nona Sprint Race della stagione. Non ha dominato ma è arrivato primo ad Assen davanti come al solito al fratello Alex anche se oggi più minaccioso del solito e un sempre migliore Bezzecchi con l’Aprilia. Di Giannantonio sfiora il podio ma dà continuità ai suoi risultati con la GP25 che invece proprio non va sotto il sedere di Pecco Bagnaia che chiude quinto, sarebbe stato sesto senza la caduta di Quartararo.

Le pagelle del Gran Premio di Olanda MotoGP

Marc Marquez 10 : non ce n’è per nessuno. Specie se si tratta di Sprint Race c’è solo un nome buono, quello di Marc Marquez. Ma non è che in gara le cose cambino più di tanto. Qualcuno forse pensava che la doppia caduta con annessa botta alle parti intime, l’avrebbe limitato, si è sbagliato di grosso. Se poi parte come oggi allora possiamo anche finire qui il campionato che tanto sappiamo come finirà.

: non ce n’è per nessuno. Specie se si tratta di Sprint Race c’è solo un nome buono, quello di Marc Marquez. Ma non è che in gara le cose cambino più di tanto. Qualcuno forse pensava che la doppia caduta con annessa botta alle parti intime, l’avrebbe limitato, si è sbagliato di grosso. Se poi parte come oggi allora possiamo anche finire qui il campionato che tanto sappiamo come finirà. Alex Marquez 7 : sta sfidando il famoso adagio ‘chi si accontenta gode’ perchè se arrivi sempre secondo dietro il fratello alla lunga magari ti scocci. Però oggi ci ha provato il fratellino ed almeno è riuscito a stare nei tubi di scarico della GP-25. E’ già qualcosa.

: sta sfidando il famoso adagio ‘chi si accontenta gode’ perchè se arrivi sempre secondo dietro il fratello alla lunga magari ti scocci. Però oggi ci ha provato il fratellino ed almeno è riuscito a stare nei tubi di scarico della GP-25. E’ già qualcosa. Francesco Bagnaia 4 : un paio di giri in qualifica non fanno primavera e così continuiamo con i detti popolari. Ma Pecco non ce la fa proprio. Parte male, finisce peggio. Senza riuscire mai ad incidere e a fare un sorpasso, subendone soltanto. Brutto segnale.

: un paio di giri in qualifica non fanno primavera e così continuiamo con i detti popolari. Ma Pecco non ce la fa proprio. Parte male, finisce peggio. Senza riuscire mai ad incidere e a fare un sorpasso, subendone soltanto. Brutto segnale. Di Giannantonio 8,5 : cresce il Diggia e cresce bene. Sta capendo la GP-25 forse più di Bagnaia e i risultati cominciano a vedersi.

: cresce il Diggia e cresce bene. Sta capendo la GP-25 forse più di Bagnaia e i risultati cominciano a vedersi. Bezzecchi 9 : finalmente è riuscito a partire un po’ davanti ed ecco dopo tante rimonte gli son bastati un paio di sorpasso per prendersi il podio. Buon per lui, buon per Aprilia.

: finalmente è riuscito a partire un po’ davanti ed ecco dopo tante rimonte gli son bastati un paio di sorpasso per prendersi il podio. Buon per lui, buon per Aprilia. Quartararo 5 : la coperta è corta e lui lo sa, lo sanno in Yamaha. Si lavora sul futuro con qualche effimera soddisfazione come la quarta pole. Il resto è solo sofferenza come quella per la caduta.

: la coperta è corta e lui lo sa, lo sanno in Yamaha. Si lavora sul futuro con qualche effimera soddisfazione come la quarta pole. Il resto è solo sofferenza come quella per la caduta. Martin 0: sceglie tempi e modi sbagliati, ancora una volta, per rompere definitivamente con Aprilia. Però riesce ad ottenere indirettamente un ottimo risultato di squadra, vittoria a Silverstone dopo la prima sparata, podio nella Sprint ad Assen oggi.

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint di Assen

1 Marc Marquez Ducati 282 2 Alex Marquez Ducati 239 3 Francesco Bagnaia Ducati 165 4 Franco Morbidelli Ducati 130 5 Di Giannantonio Ducati 126 6 Marco Bezzecchi Aprilia 101 7 Joan Zarco Honda 94

Prossima tappa: il gp domani, poi il Sachsenring

Il Motomondiale torna domani, domenica, ovviamente con la classica gara “long” del Gran Premio d’Olanda che chiuderà il fine settimana toscano ad Assen, con partenza alle ore 14 e stessa griglia. Poi il calendario della MotoGP offre dopo il back to back Italia-Paesi Bassi una settimana di sosta, si torna nella seconda settimana di luglio con il Gran Premio di Germania sullo storica pista del Sachsenring, dal’11 al 13.