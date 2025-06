MotoGP Sprint Assen diretta Gp Olanda LIVE: Marc Marquez parte a razzo dietro Quartararo, Bagnaia male quarto

PARTITI! Scatto bruciante e allucinante di Marc Marquez, che affianca già Quartararo in curva 1. Il francese riesce a difendersi con le unghie e i denti. Male Bagnaia, poco reattivo al via e poi superato facilmente da Alex Marquez. Nelle ultime curve del giro, Marc Marquez svernicia Quartararo e si prende già la testa della corsa, e Bezzecchi ne approfitta per far scalare un dormiente Bagnaia in quinta posizione.

15:04