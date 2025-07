Fognini, dopo Wimbledon il ritiro: “Modo migliore per salutare”. Il tributo di un Alcaraz incredulo e il regalo a Fabio

Quello contro Alcaraz all'esordio a Wimbledon potrebbe essere stato l'ultimo match da professionista per Fognini, che dopo le tante difficoltà affrontate potrebbe appendere la racchetta al chiodo

La bellissima sfida contro Carlos Alcaraz, potrebbe essere stato non solo l’ultimo match a Wimbledon, ma anche il canto del cigno del Fabio Fognini giocatore. Dopo gli ultimi complicati mesi, il tennista ligure si interroga infatti sul suo futuro, meditando un addio anticipato al tennis. Nel frattempo un incredulo Carlitos ha tributato il ligure ricoprendolo di elogi.

Fognini: “Modo migliore per salutare non solo Wimbledon ma anche il tennis”

Nonostante non sia arrivata la vittoria alla fine, l’incredibile match disputato da Fabio Fognini contro Carlos Alcaraz ha in un certo senso riscattato gli ultimi mesi complicati del ligure, che in conferenza stampa ha raccontato le difficoltà affrontate nell’ultimo periodo tra infortuni e discesa in classifica: “Il ranking è quello che è, sono sceso parecchio, gli infortuni mi hanno fatto male. Ho fatto tantissima fatica nel competere, ho fatto tutto il possibile per provare a essere ancora competitivo, però i risultati non arrivano”.

Un’occasione di riscatto che è forse stata anche il modo migliore di salutare per un’ultima volta Wimbledon, se non forse addirittura il tennis giocato come ammesso da Fognini, che dopo un match del genere – come è comprensibile che sia visto il suo talento e la sua età – non sembra essere disposto ad abbassare il livello della competizione: “Ho bisogno di un paio di giorni per metabolizzare quello che ho fatto. Non avrei mai immaginato di salutare così Wimbledon, è stato bellissimo, questo potrebbe farmi prendere una determinata decisione, forse non c’è un modo migliore per salutare non solo Wimbledon ma anche il tennis. La decisione spetta a me, ma dopo questa partita nei Challenger non ci vado. In questo momento voglio uscire contento di qua, sono felice di avere fatto vedere ai miei figli Federico e Farah che il loro papà ha giocato in questa maniera contro il più forte al mondo insieme a Sinner”.

Alcaraz incredulo: “Fabio immenso, non capisco perché voglia dire basta”

Durante le 4 ore e 37 minuti in cui si sono affrontati, Fognini ha infatti messo in mostra ancora una volta tutto il suo talento, annullando le 136 posizioni e i 16 anni che lo separano dal fenomeno Carlos Alcaraz, che se l’è vista davvero brutta contro Fabio “Sapevo fin dall’inizio che sarebbe stato molto difficile giocare contro Fabio. È il suo ultimo anno, i suoi ultimi tornei. Il talento di Fabio è immenso”.

Una prestazione, quella di Fognini, che ha stupito Carlitos, il quale dopo la sfida di ieri non sembra capacitarsi della sua decisione di ritirarsi: “Non so perché debba essere il suo ultimo Wimbledon. In ogni partita può mostrare il suo miglior tennis”.

Alcaraz ha poi espresso tutta la stima che nutre per Fognini, al quale ha riservato ulteriori belle parole in conferenza stampa: ”Gli ho solo detto che lo rispetto molto. Ho un grande rispetto per lui. Tutto quello che ha fatto nella sua carriera, quello che ha fatto ieri. Mi piace guardarlo giocare. Sono felice di aver condiviso ancora una volta il campo con lui, di aver condiviso gli spogliatoi e il torneo con lui. È fantastico”.

Il tributo di Alcaraz a Fognini

Gli attestati di stima da parte di Carlitos nei confronti del ligure non si sono però esauriti in campo e in conferenza stampa. Sul proprio profilo Instagram, Alcaraz ha poi pubblicato una serie di foto del match in quello che normalmente in questi casi sarebbe il classico post per festeggiare il passaggio del turno a Wimbledon, ma che in questa occasione è stato più un modo per celebrare ancora una volta Fognini.

Carlitos ha infatti aperto il post composto da sette foto con una del loro abbraccio in cui a essere in primo piano è Fabio, dedicando a lui la didascalia, che ricorda un po’ la battuta sull’età fatta in campo e le parole rilasciate in conferenza stampa: “38 anni?! Congratulazioni per l’incredibile partita Fabio! È stato un onore questa battaglia a Wimbledon con te!”. Un gesto che avrà certamente fatto molto piacere e inorgoglito Fabio, che lo ha poi ricondiviso attraverso una storia Instagram.

La richiesta di Fognini ad Alcaraz per suo figlio

A testimonianza dell’ottimo rapporto tra i due anche una scena verificatasi al termine del match. Dopo il lungo abbraccio tra i due e la standing ovation tributata a Fognini, prima di uscire dal campo Fabio ha fatto una richiesta speciale ad Alcaraz, chiedendogli una maglietta per suo figlio Federico, suo grande fan. Una richiesta alla quale Carlitos non si sarà certamente tirato indietro, rendendo felice il figlio di Fognini e Flavia Pennetta e regalando al ligure un dono che potrebbe ricordargli la sua ultima, incredibile battaglia su un campo da tennis.