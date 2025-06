MotoGP, Melandri spegne Bagnaia: "Con Marquez si sta logorando". Guido Meda tra pregi di Marc e limiti di Pecco

L'ex pilota MotoGP, Marco Melandri e il telecronista di Sky, Guido Meda analizzano il momento di grazia di Marc Marquez e di contro le difficoltà di Pecco Bagnaia nel battere lo spagnolo

La MotoGP corre veloce verso Assen dove tornerà in pista già venerdì per le prime prove in vista del Gran Premio d’Olanda. Del Mugello resta la festa dei colori, la polemica per i fischi a Marquez ma soprattutto la superiorità di Marc che ha stracciato ancora una volta, e per di più in casa, le velleità di Bagnaia. Proprio sulla rivalità tra lo spagnolo e Pecco si sono sbilanciati due grandi del Motomondiale, l’ex Marco Melandri e la voce della classe regina Guido Meda.

Guido Meda: “Bagnaia cerca sensazioni perse”

In cabina di commento col fido Mauro Sanchini, ha raccontato l’ennesima perla di Marc Marquez. Doppia, tripla, se contiamo la pole e la Sprint del sabato e poi il successo alla domenica. Il classico “Marc Marquez c’è” sta diventando un ritornello sempre uguale a se stesso per Guido Meda nel salutare tutte le vittorie dello spagnolo. Di contro c’è chi questo confronto lo perde sistematicamente come Bagnaia.

Il telecronista di Sky Sport MotoGP ha parole di conforto per Pecco soprattutto pensando a quei primi giri che hanno fatto brillare gli occhi dei fan del Motomondiale: “Sono stati i primi 4 giri più belli della stagione e forse delle ultime stagioni, finchè la gomma ha dato la possibilità a Bagnaia di tenere vivo il duello”.

Già, dall’altare alla polvere. La gara del campione torinese è andata in calando, perdendo addirittura il podio dopo le scintille iniziali. A Sky Tg, Meda un po’ come Pecco è realista: “Bagnaia continua a lamentare una mancanza di feeling che si è fatta sentire nella seconda parte della gara. Quando la gomma non ha dato più quella confidenza a Pecco la gara è cambiata. Insegue delle sensazioni che aveva e che ora, da un certo punto in poi non sente più”.

L’elogio di Marc Marquez by Guido Meda

Il Mugello era visto come l’ultima prova del nove per il dominio di Marquez. Prova superata con successo su tutta la linea. Meda non sembra sorpreso: “Non c’era bisogno del Mugello per capire che Marquez va forte sia sulle piste che gli piacciono, sia su quelle non gli piacciono. Sembra che Marc lo stiamo scoprendo adesso, è uno che ha già vinto 8 mondiali e poi ha avuto anni di infortuni e di sofferenza e coma la livrea della Ducati domenica sta vivendo una sorta di Rinascimento”.

Per Meda in questo momento semplicemente non ce n’è per nessuno: “Marquez sta mettendo in pista una solidità che gli rende gustose anche le piste sulle quali non è tanto accreditato, appunto come al Mugello dove aveva vinto solo una volta nel 2014. È in un momento di grazia, ha una moto che gli consente di fare quello che vuole. Come successo in passato ad altri campioni, Lorenzo, Stoner, Rossi, Verstappen in F1, ci sono delle fasi in cui diventano imprendibili”.

Melandri: “Marquez è in controllo”

Tra i tanti vip presenti nel week end al Mugello c’erano anche i grandi ex, da Valentino Rossi al sempre presente Max Biaggi passando anche per Marco Melandri. Anche Macho, nella sua nuova carriera da dj, non può che ammettere la superiorità di Marc Marquez: “Marquez era in totale controllo – ha detto nell’intervista a GPOne – in quei primi sei giri ha voluto rimarcare a Bagnaia la propria superiorità, senza nemmeno lasciargli le briciole, appena Pecco si portava davanti lui andava subito al contrattacco, senza dargli tregua e portandolo allo sfinimento”.

Il segreto di Marc Marquez per Melandri è “saper fare stare bene le persone intorno a lui e che lavorano per lui. Nella parte del suo box tutti sono felici e orgogliosi di avere un pilota come Marquez, che ti porta alla vittoria”.

Macho trova le pecche di Pecco

Insomma sembra che per Bagnaia non ci sia speranza, con questo Marquez e con i problemi atavici che lamenta Pecco deprimendosi ogni volta, Melandri infatti lo bacchetta: “Pecco si sta logorando da solo. Più cerca di focalizzarsi e trovare soluzioni all’anteriore, più soffre e va indietro anziché progredire. Non deve commettere l’errore di ostinarsi come sta facendo”.

Sulle possibilità che Bagnaia possa lasciare Ducati il prossimo anno, Macho sembra scettico ma fa comunque un nome: “Io non credo che Pecco su un’altra moto possa contrastare Marc. Tra l’altro il mercato mi sembra per certi versi definito: “Yamaha è già a posto, Honda potrebbe prendere Martin. L’unica è forse Aprilia”.